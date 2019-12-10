صداع مزمن لزيدان.. كيف يمكن إيقاف ميسي؟

وطن: مع اقتراب موعد كلاسيكو الكرة العالمية بين برشلونة وريال مدريد تتزايد الضغوط على مدرب النادي الملكي زين الدين زيدان المطالب بإيجاد الخطة المناسبة للحد من خطوة النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي.

واحتفل ميسي بأفضل طريقة بتتويجه بجائزة الكرة الذهبية التي تمنحها مجلة فرانس فوتبول للمرة السادس في تاريخه، وسجل ثلاثية قاد بها النادي الكتالوني إلى الفوز على مايوركا 5-2 والتمسك بصدارة الدوري الإسباني بفارق الأهداف عن الغريم ريال مدريد.

ورفع ميسي رصيده إلى 12 هدفا في صدارة ترتيب هدافي الدوري الإسباني، في رسالة تحذير لريال مدريد قبل مواجهة الكلاسيكو التي قد تكون حاسمة في سباق التتويج باللقب.

ومع التوهج المستمر للنجم الأرجنتيني يسعى المدرب الفرنسي زين الدين زيدان إلى وضع الخطة المناسبة للحد من خطورة ميسي.

ووفقا لصحيفة آس الإسبانية، فإن زيدان يفاضل بين ثلاثة خيارات لاعتمادها في المواجهة التي سيستضيفها ملعب كامب نو بعد أسبوع.

وأوضحت الصحيفة أن زيدان قد يلجأ إلى تعزيز المهام الدفاعية للثنائي كاسيميرو وفالفيردي من أجل عدم منح الفرصة لاختراقات ميسي مع الاعتماد على ثنائي من بين الثلاثي كروس ومودريتش وإيسكو من أجل دعم ثنائي الهجوم في خطة 4-4-2.

وأشارت إلى أن الخيار الآخر هو اعتماد خطة 4-3-3 المفضلة لدى زيدان مع توصية بتقليص المساحات بين خطي الدفاع والوسط.

ويرى زيدان أن الخيار الآخر يتمثل في تكليف الأورغوياني فالفيردي بالرقابة الفردية على ميسي، غير أن هذا الخيار أثبت أنه غير مجدٍ في مناسبات سابقة، آخرها في الكلاسيكو الذي احتضنه ملعب البرنابيو في ديسمبر/كانون الأول 2017 حين خسر النادي الملكي بثلاثية نظيفة رغم تكليف الكرواتي كوفازيتش بالرقابة الفردية على ميسي.

ويراهن زيدان على الاستمرار في النتائج الإيجابية والحفاظ على النسق التصاعدي في أداء الفريق بمواجهتي بروج في دوري الأبطال وفالنسيا بالدوري المحلي من أجل الوصول إلى الكلاسيكو في أفضل الظروف.