اين اختفى بريق الاضراب؟

كتب اكرم النتشة: عام 1936 كان اضراب الشهور مفصلا في تاريخ الثورة الفلسطينية أنذاك وشكل بداية لتشكل الاضراب كحالة واستراتيجية نضالية ضد الانتداب وبعد النكبة والنكسة وما لحقها كان الاضراب حاضرا كوسيلة نضالية تعبر احيانا عن رفض الاحتلال واحيانا اخرى عن مؤازرة الحركات الوطنية الداعية للاضراب.

الانتفاضة الاولى كان الاضراب فيها احد الظواهر والاستراتيجيات المحورية واداة هامة من ادوات النضال لم يكن الاضراب مجرد اغلاق للمحلات والمؤسسات بقدر ما كان بداية لعصيان مدني. اضرابات محددة كل شهر تتفق عليها الفصائل كذكرى انطلاق الانتفاضة واضراب يومي بعد الثانية عشر تغلق فيه المحلات والمؤسسات لتفرغ الشوارع بعد ذلك للمواجهات مع الاحتلال. او الاضرابات السنوية كذكرى النكبة او اضراب يوم الارض الذي كان اكثر الاضرابات شدة على الاطلاق.

الاحتلال رفض الاضراب آنذاك حتى ان الشرطة الاسرائيلية كانت تفتح المحال التجارية بالقوة ورغم الجدل والنقاش حول الاضراب كاداة نضالية في كل المراحل الا ان الاتفاق على تنفيذه حتى لو رفضه البعض وتحفظ عليه اخرون لانه وسيلة واحدة ضمن عشرات الوسائل النضالية التي استخدمتها الانتفاضة الاولى.

الان وبعد سنوات من ترك الاضراب جانبا تستحضره بعض الاطراف الفلسطينية من جديد لكن الجدل يتفجر هذه المرة اكثر. ومنذ اعلان ترامب للقدس عاصمة لاسرائيل ونقل السفارة دعت بعض الفصائل للاضراب ليسأل المواطن والمثقف لماذا ما هي الرسالة التي تريد الفصائل توجيهها من خلال الاضراب خاصة ان المتضرر المباشر هو المواطن الذي يعيش ضمن نظام السلطة الفلسطينية اذن فالخاسر عمليا امام المواطن هو نفسه والسلطة الي ستخسر يوم عمل عندما يشمل الاضراب مؤسساتها.

عدا عن الجدل الذي يحدث كل مرة يدعى فيها للاضراب ما هي القطاعات التي يشملها الاضراب لتبدأ البيانات بالتتابع والظهور وتفتي كل جهة من جانبها الحكومة وقيادات الصف الاول ومنسقي القوى والفصائل. حالة الارباك قبل الاضراب وحدها كفيلة بان تستحوذ اهتمام الشارع اكثر من أي قضية اخرى. لكن الاشكال طبيعي هنا في ظل عدم وضوح الرؤيا حول مستوى رد الفعل المطلوب ميدانيا على قرارات ترامب وان فشلت حتى الان الفصائل في احداث او قيادة فعل ميداني حقيقي يعبر عن رفض الشارع الفلسطيني لقرارات ترامب بين فصائل تدعوا الى رد فعل شامل يحرق الاخضر واليابس مهما كانت الخسائر وبين السلطة الفلسطينية التي تستهدف حراكا ميدانيا مضبوطا بحيث لا تخرج الامور من يدها وبين مواطن فقط ثقته بمختلف الطيف السياسي الفلسطيني او لم يعد يثق بان حراكه لن يستثمر بشكل بائس في مفاوضات بلا راعي وبلا ضوابط.

حمل الاضراب سابقا رسالة واضحة للاحتلال ان الفلسطيني هو من يحكم الارض وان امتلك الاحتلال كل ادوات القوة العسكرية والمدنية الا ان الفلسطيني استطاع ان يقول بكل بساطة انا على الارض وانا صاحبها وانا اقرر متى تسير فيها الحياة ومتى لا تسير ولست معنيا بكل اشكال العيش تحت الاحتلال.

اقل ما يقال الان انه لا حاجة لاستدعاء هذا الخطاب اليوم الاضراب لا يعني شيئا خاصة عندما تدعو له حركة فتح الداعمة للسلطة ولايضيف هذا الخطاب أي جديد فالسلطة تقول انها المسيطر على الارض والدعوة للاضراب لا تعني شيئا فالحكومة تسيطر ضمن اتفاق اوسلو او ما نتج عنه هذا الاتفاق بالتالي فان حالة الاستدعاء لا تعني الا مجرد المزيد في قيادة الشارع.

الاضراب في الانتفاضة الاولى كان يوما لتصعيد المواجهة مع الاحتلال واينما ذهبت في ساعات الصباح في المدن والقرى والمخيمات الفلسطينية ستجد اعمدة الدخان تتصاعد وستستمع الى اصوات بنادق الاحتلال تصوب اهدافها نحو راشقي الحجارة عليها لكن السؤال الى أي مدى يمكن للاضراب ان يستعيد ذات الدور بان يكون يوما للتصعيد الكبير مع الاحتلال. التجربة خلال الفترة الاخيرة تقول ان الاضراب فشل في ان يستحضر ذلك وبات يوم الاضراب يوم عطلة وجلوس في المنزل خاصة للموظفين او المواطن الحائر بين خطاب السلطة التصعيدي لفظا لكنه عمليا لا يريد للامور سوى ان تخرج في مواجهة محدودة مع الاحتلال.

في السابق شكل الاضراب احدى الادوات التي يلمسها المواطن امام عينيه من المواجهة المباشرة مع الاحتلال او مقاطعة منتجاته او الاضراب اومحاربة العملاء والمتعاونين مع الاحتلال كلها منظومة واحدة لكن كيف سيقتنع المواطن باستحضار الية الاضراب و في ذات الوقت تتم حماية المنتجات الاسرائيلية.

الاضراب الان يشكل في مضمونه ضربة لخطاب السلطة التي قدست العمل وعدت ان ممارسة العمل اليومي هو احد اهم وسائل المقاومة والصمود في وجه الاحتلال واننا كفلسطينيين نعيش مرحلة بناء الدولة ولا يجب ان نعطل بناء الدولة ونحن في سباق مع الزمن لهذا البناء فكيف لهذا الخطاب ان يتعايش مع خطاب الاضراب الذي يعطل الحياة وبالتالي سيعطل بناء الدولة التي تتحدث عنها السلطة وسيؤخر تجهيزها.

باختصار فان استحضار الاضراب يعبر عن حالة من الخوف من قيادة الشارع الفلسطيني ميدانيا نحو مواجهة مع الاحتلال وكان الاضراب اقل الوسائل تكلفة على القيادات الفلسطينية اذ ليس من السهل ان تقنع المواطن بان يخرج للمواجهة تحت رايتك لكن من السهل اقناعه او اجباره بالتخلي عن يوم عمل. يفشل استحضار الاضراب الان في ايصال الرسائل التي كان يوصلها سابقا في الثورات والانتفاضات مكتفيا برفع العتب.