الاختفاء القسري.. مسمارٌ في نعش الديمقراطية

كتبت: مرام هواري*

تمر دول الشرق الأوسط بلا استثناء في حالة كارثية ومأساوية وبالأخص تلك التي تشهد تسونامي ثورات ما يسمى الربيع العربي، فقد باتت الشعوب او ما تبقى منها...! يدفعون ثمن حرياتهم وأقلامهم وخبزهم ضرائب من كل نوع لعلّ أسوأها وأشدها وطأةً ما يتعرض له الأفراد من انتهاك لحرياتهم، تتمثل بالاختفاء القسري، ويمكن تعريف الاختفاء القسري بأنه الاحتجاز أو الاختطاف، أو أي عمل يحرم الإنسان من حريته على يد جهة تابعة لسلطة ما أو اشخاص يتصرفون بدعمها او أذنها، ولا تعترف تلك الجهة بحرمان المختفي أو المختطف من حريته، بل تنكر معرفة مصيره ومكان وجوده، وهي ظاهرة تردد صداها في الكثير من الأوساط الإعلامية في العديد من الدول العربية، تتمثل بسلب حريات الافراد من قِبل زبانية الحروب وأعداء الثورات وأنظمة لا تتوانى عن حرق الأخضر واليابس، كوسيلة وأداة قمع للضغط السياسي على الرأي الآخر من جهة، وفي سبيل بقائها بالحكم لأجلٍ غير مسمّى من جهة أخرى، حتى بات هؤلاء كالثقوب السوداء، يبتلعون كل من يُعارض سياساتهم ويقتادوهم إلى غياهب السجون، بهدف بث الرعب والخوف داخل المجتمع ولجعل المعارضين لسياساتهم عبرةً لمن يعتبر.

فالتزايد الملحوظ لضحايا الاختفاء القسري له دلالاته وخلفياته العميقة، والذي دفعني لنبشها وإثارة الجدل حولها وإظهار اهتمام أكبر بها؛ بعدها الإنساني. فمن وجهة نظري ليس هناك أهم من الأمن والأمان للمواطن، وخصوصاً وأن الاختفاء القسري بات يأخذ منحى عشوائيا وخطيرا لدى أنظمة حكم ديكتاتورية تمارس القمع والتنكيل دون رقيب أو حسيب، حتى أصبح الجميع مستهدف، وضمن القائمة السوداء في أوطانهم. فظاهرة الاختفاء القسري ووفقاً للمادة الثانية من الاتفاقية الدولية لحماية الأشخاص من الاختفاء القسري، تُمارسها جهات معينة مدعومة من سلطة معينة، تقوم باعتقال واحتجاز شخص وحرمانه من حريته وإنكار وجوده ومصيره، فيصبح مصيره مجهولا وغير معروف.. إذا ما كان على قيد الحياة أم فارقها، حيث يتم تقييد الدعوة تحت بند "خرج ولم يعد"، متذرعين بظروف استثنائية وحماية الأمن والاستقرار الداخلي، فيحرمون المختفي من الحماية القانونية والمحاكمة العادلة مستغلين وسائل مكافحة الارهاب التي أجازت لهم اتباع كل الطرق في سبيل القضاء عليه! في محاولة منهم للتنصل من التزاماتهم وتعهداتهم التي وقّعوا عليها وتعهدوا بتطبيقها، ضاربين بعرض الحائط القوانين والاتفاقيات الدولية وقرارات المحكمة الجنائية التي ومن خلال مسؤولياتها صنفت هذه الجريمة ضمن جرائم ضد الإنسانية، وأبرزها ما صدر عن الجمعية العامة للامم المتحدة في قرارها (47/32/لسنة 1992) التي تنص على ضرورة حماية الأشخاص من الاختفاء القسري. بالإضافة إلى ما نص عليه نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية التي دخلت حيز التنفيذ عام (2002)، وكذلك الاتفاقية الدولية لحماية الأشخاص من الاختفاء القسري التي اعتمدتها الجمعية العامة سنة(2006)، حيث نصّت كل منهما على اعتبار جريمة الاختفاء القسري جريمة ضد الإنسانية، وتتضمن منح أُسر الضحايا الحق في طلب التعويض وحقهم في معرفة الحقيقة عن أقاربهم المختفين.

إن أبرز هذه الاتفاقيات اتفاقية الأمم المتحدة بشأن الاختفاء القسري، حيث أُعتبرت أول معاهدة عالمية تحظر الاختفاء القسري بصراحة وتعالج مسائل مهمة كالإفلات من العقاب واتخاذ إجراءات وقائية لمنع اختطاف الأشخاص واخفائهم. غير أن ما نلمسه على أرض الواقع، وخصوصاً الدول التي يسيطر على مقاليد الحكم فيها أجهزة أمنية استعمارية أو حكم العسكر، أو أنظمة استبدادية قمعية تمارس جرائم الاختفاء القسري علناً دون حسيبٍ او رقيب، حتى باتت منظمات حقوق الإنسان ومبادئها مشمّعةً بالأحمر، لوقوفها مكتوفة الأيدي تارةً وغض الطرف تارةً أخرى. والنأي بنفسها عن القتل والتنكيل والاخفاء الذي يتعرض له الأفراد في هذه الدول، فلا يُسمع من صوت الشعوب إلا صداها، في وقت حان أن يُدق ناقوس الخطر لحماية حقوق الإنسان، فالمنظمات الحقوقية حالها حال الدول العربية والإسلامية يجمعها عامل مشترك يتمثل بالتنديد والشجب والاستنكار كحدٍّ أعلى، بالإضافة للتناقض الذي نلمسه فيها وبعيداً عن الشعارات الرنانة التي تنادي بها، وخصوصاً ما تتخذه من قرارات تجاه هذه القضايا، وعجزها عن إحالة هذه الجريمة وتقديم مرتكبيها إلى العدالة بصور منتظمة، فهذه المعاهدات والقرارات غير نافذة على المستوى الوطني في الكثير من البلدان العربية، ناهيك عن افتقار القوانين الدولية إلى الجزاء الرادع والمتابعة القضائية تجاه مرتكبيها، فعملت على تحييد النزاعات غير القانونية وحالات السلم من العقاب، فيما اعتبره البعض بمثابة مكافأة تم منحها لمرتكبي هذه الجرائم.

لهذا بات لزاماً على المجتمع الدولي تحمل مسؤولياته تجاه إنسانية الإنسان.. فهل من مجيب؟!

*كاتبة وباحثة فلسطينية

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