الإسلامي الفلسطيني يدعم مدرسة بنات مسقط في أريحا

وطن: قدم البنك الإسلامي الفلسطيني دعماً لمدرسة بنات مسقط الثانوية في مدينة اريحا، في إطار سعيه المستمر لدعم المسيرة التعليمية. وزار المدرسة مدير فرع أريحا سلامة زبيدات، والتقى مدير التربية والتعليم في أريحاK عزمي بلاونة، ورئيس قسم العلاقات العامة في المديريةK موسى أبو رومي ومديرة مدرسة مسقط السيدة جواهر عرينات.

وجرى خلال اللقاء الاطلاع على أوضاع المؤسسات التعليمية في محافظة أريحا، وبحث سبل التعاون بين البنك ومديرية التربية، حيث أكد زبيدات على استعداد البنك الإسلامي الفلسطيني الدائم لدعم الجهود التي تواصلها وزارة التربية والتعليم للارتقاء بالتعليم في فلسطين.

وتمثل الدعم المقدم من البنك بتركيب جهازي تكييف في المدرسة وذلك للمساهمة في توفير بيئة تعليمية ملائمة، تمكن الطلبة من تحقيق تحصيل دراسي أفضل.

من جانبه شكر مدير التربية والتعليم في أريحا، عزمي بلاونة، البنك الإسلامي الفلسطيني على اهتمامه الدائم بدعم المؤسسات التعليمية ومتابعة احتياجاتها.

ويخصص البنك الإسلامي الفلسطيني الجزء الأكبر من ميزانيته للمسؤولية المجتمعية لدعم قطاعي التعليم والصحة، وذلك بهدف تحقيق رؤيته بترك أثر إيجابي ومستدام على المجتمع.

ويمارس البنك الإسلامي الفلسطيني عمله بما يتوافق مع أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية، من خلال 45 فرعاً ومكتباً وما يزيد عن 80 صراف آلي منتشرة في مختلف محافظات الوطن.