مصرع طفلة جراء سقوطها من علو في قلقيلية

وطن: لقيت الطفلة بتول إبراهيم كتوع البالغة من العمر عاما مصرعها، مساء اليوم الثلاثاء، إثر سقوطها عن الطابق الرابع في منزل ذويها بمدينة قلقيلية.

وقال المتحدث باسم الشرطة العقيد لؤي ارزيقات، إن الطفلة وصلت إلى مستشفى درويش نزال الحكومي في قلقيلية مصابة نتيجة سقوطها من علو في منزل ذويها بحي كفر سابا بالمدينة، وقد حاول الأطباء إنقاذ حياتها، إلا أنها فارقت الحياة متأثرة بإصابتها الخطيرة.

وأضاف ارزيقات ان المباحث العامة وقسم حماية الأسرة والأحداث والتحقيقات تحركوا إلى المستشفى للوقوف على ملابسات الحادث، مشيرا إلى أنه جرى الكشف على الجثمان من قبل الطبيب الشرعي والنيابة العامة، وتقرر تسليمه لذوي الطفلة لدفنه أصولا.