الديمقراطيون يتبنون تهمتي عرقلة عمل الكونغرس وإساءة استخدام السلطة ضد ترمب

وطن: تبنى الديمقراطيون اليوم الثلاثاء، تهمتين ضد الرئيس دونالد ترامب، في إطار السعي إلى عزله، هما إساءة استخدام السلطة وعرقلة عمل الكونغرس.

وفي حال تبني هاتين التهمتين ضمن جلسة عامة، يرجح أن تعقد الأسبوع المقبل، سيكون ترامب ثالث رئيس في التاريخ يوجه إليه الكونغرس الأميركي اتهاما.

وقال رئيس اللجنة القضائية بمجلس النواب، جيري نادلر، إن “رئيسنا يحظى بثقة العامة. لكن عندما يخون تلك الثقة ويضع نفسه فوق البلاد، فإنه بذلك يعرض الدستور للخطر، ويعرض ديمقراطيتنا للخطر ويشكل تهديدا لأمننا القومي ".

من جهته، قال رئيس لجنة الاستخبارات في مجلس النواب المشرف على التحقيقات، آدم شيف، إن “سوء استخدام ترامب المستمر للسلطة” لم يترك للديمقراطيين أي خيار. وأضاف أن الدليل على سلوك الرئيس مؤكد، لا شك في ذلك ".

وأوضح نادلر أن اللجنة القضائية ستجتمع في وقت لاحق من الأسبوع للنظر في المواد المتعلقة بعزل الرئيس.