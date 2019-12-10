عائلة "البس" تناشد الرئيس عبر وطن: ابننا الأسير المحرر "جمال" مصاب بالسرطان والشلل النصفي.. ولا حياة لمن تنادي!

الخليل- وطن: ناشدت عائلة الأسير المحرر، جمال إبراهيم البس- من مخيم "العروب"، الرئيس محمود عباس، بمساعدتها على استكمال علاج ابنها، المصاب بمرض السرطان والشلل النصفي. وذلك بعد ان استنفذت جميع الوسائل لإنقاذ حياته.

وقالت العائلة في مناشدتها عبر وطن، إن الأسير المحرر جمال البس (50 عاماً)، تم طرده من مستشفى "الأردن" في العاصمة عمّان، بطريقة غير أخلاقية برغم سوء حالته الصحية، بحجة أن مدة التحويلة الصحية انتهت.

وبحسب العائلة، فإنه تم أكثر من مرة التواصل مع مكتب التحويلات الطبية في وزارة الصحة، والسفارة الفلسطينية، لحل المشكلة ولكن لا حياة لمن تنادي.

وأكدّت العائلة في اتصال مع وطن، أن جمال المقيم حالياً في العاصمة الأردنية عمّان، يعاني من عجز كامل، وهو بين الحياة والموت، وزوجته هي التي تعمل لتعيل الأبناء الثلاثة.

وفيما يلي نص المناشدة:

السيد الرئيس محمود عباس ابو مازن حفظه الله ورعاه:

الأب الحنون لهذا الشعب نناشدك نحن أقارب الاسير المحرر جمال ابراهيم البس الذي يعاني من مرض السرطان منذ ٨ أشهر الذي يستوطن جسد الاسرى المحررين والذي تم تحويله الى مستشفى الاردن ومكث قرابة الأربعة أشهر حيث تم استئصال كتلة من العمود الفقري أدت الي اصابة المريض بشلل نصفي وتم بعدها طرده من المستشفى بطريقة غير أخلاقية والحجة كانت انتهاء مدة التحويلة الصحية مع العلم أن وضعه الصحي الأن غير قادر على الحركة نهائيا وهو بحاجة الى علاج مستعجل وتم أكثر من مرة الاتصال مع وزارة الصحة لحل هذه المشكلة ولكن لا حياة لمن تنادي.

من المسؤول عن ٣ أطفال لا يتجوز اعمارهم الأربع سنوات والأب يصارع الموت لحظة بلحظة نناشدكم بدماء الشهداء وأنات الاسرى أن تنظرو الى هذا الاسير الذي يعاني من المرض بعين الشفقة.

سيدي الرئيس يا من كنت وما زلت نصيرا للأسرى والجرحى أن تنظرو الى هذه المناشدة.

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