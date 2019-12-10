وفد رفيع من دولة الاحتلال يزور الإمارات سراً

وطن: زار مدير عام وزارة خارجية الاحتلال، يوفال روتيم، دبي في الإمارات، بشكل سري في الأيام الماضية، حسبما ذكرت القناة 13 العبرية، اليوم الثلاثاء.

ووقع روتيم على اتفاق رسمي يقضي بمشاركة دولة الاحتلال في معرض "إكسبو 2020"، في خطوة تطبيعية أخرى بين "إسرائيل" والإمارات، تسمح فيها الأخيرة بتسويق منتجات وأفكار وبرامج إسرائيلية...

ونقلت القناة 13 عن مسؤولين رفيعي المستوى في خارجية الاحتلال قولهم إنه في أعقاب التوقيع على الاتفاق، سيتم البدء ببناء الجناح الإسرائيلي في المعرض، في وقت لاحق من الأسبوع الحالي. ويفاخر رئيس حكومة الاحتلال، بنيامين نتنياهو، بتقارب بين دولة الاحتلال ودول خليجية، بزعم وجود مصالح مشتركة بين الجانبين وتتمثل بمحاربة إيران.

ووصل روتيم إلى دبي على رأس وفد ضم مسؤولين في مكتب رئيس الحكومة الإسرائيلية. وأجرى الوفد الإسرائيلي محادثات مع مسؤولين رسميين في حكومة الإمارات والمسؤولين في "إكسبو" حول ترتيب مشاركة إسرائيل في المعرض.

ورغم أنه لا توجد علاقات دبلوماسية بين "إسرائيل" والإمارات، إلا أن بإمكان الإسرائيليين زيارة هذه الدولة الخليجية بجواز سفر الاحتلال.

وقال المسؤولون في وزارة خارجية الاحتلال إنه خلال المحادثات تم طرح مسألة منح تأشيرات دخول إلى دبي لمواطنين إسرائيليين خلال فترة معرض "إكسبو"، إلا أنه لم يتم الاتفاق حول هذا الموضوع بعد والمحادثات ما زالت مستمرة.

وسيكون المعرض مفتوحا خلال الفترة من 20 تشرين الأول/أكتوبر 2020 إلى 10 نيسان/أبريل 2021.

وتسعى دولة الاحتلال إلى الاستفادة من مشاركتها في المعرض، الذي يشكّل منصة لكشف حلول رائدة في ثلاثة مجالات أساسية، هي: مصادر دائمة للطاقة والمياه؛ أنظمة جديدة للنقل والخدمات اللوجستية؛ وسبل جديدة لتحقيق النمو الاقتصادي.