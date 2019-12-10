"فيسبوك" يحذف صفحة تلفزيون نابلس وحسابات العاملين عليها

وطن: أقدمت إدارة موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك)، مساء اليوم الثلاثاء، على حذف صفحة موقع تلفزيون نابلس بشكل مفاجئ ودون سابق إنذار ، كما حذفت في نفس الوقت 6 حسابات شخصية للعاملين على الصفحة ضمن حملتها في إطار محاربة الموقع للمحتوى الفلسطيني.

وتحتوي الصفحة على أكثر من 470 ألف متابع معظمهم من فلسطين وخصوصاً من مدينة نابلس، ويهتم الموقع والصفحة بنشر الأخبار الفلسطينية بموضوعية واتزان.

وأكد مدير الموقع ومسؤول الصفحة سليم سويدان أنه "لم يكن هناك أي مبرر لإدارة موقع فيسبوك لحذف الحساب لأنه ملتزم إلى حد كبير بمعايير النشر على الموقع ولم يصل للصفحة او العاملين عليها أي تحذير أو تنبيه".