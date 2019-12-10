فيديو | جامعة النجاح تتدخل لإيقاف عرض مسرحي مناهض للعنف ضد المرأة.. والحضور: "اللي صار أيضاً عنف!"

نابلس-وطن: تدخلت إدارة جامعة النجاح في نابلس، اليوم الثلاثاء، وأوقفت عرضاً فنياً نظم على خشبة مسرح الجامعة بمشاركة مئات الطلبة من الشابات والشباب من الجامعات المختلفة.

وتم تداول فيديو انتشر على منصات التواصل، لأحد مسؤولي الجامعة، وهو يطلب بإيقاف العرض أثناء تقديم، الفنانة عشتار، من مسرح عشتار عرضاً فنياً حول العنف ضد المرأة، وذلك خلال إطلاق فعاليات الحفل الختامي للحملة المشتركة "كلنا ضد العنف"، على خشبة مسرح تركي بن عبد العزيز بالجامعة.

وأظهر مقطع الفيديو قيام عميد كلية الفنون الجميلة، غاوي غاوي، باعتلاء المسرح قائلًا: "هذه الجامعة تحترم نفسها، وهذه الجامعة لها قوانينها (...) اللي عاجبه عاجبه، واللي مش عاجبه ميجيش على الجامعة"!

فيما سُمع في الفيديو صوت إحدى الحاضرات وهي ترد على العميد قائلة "اللي صار أيضاً عنف!".

وفي اتصال لها مع وطن، قالت صفاء عبد الرحمن ماضي، العاملة في مجال التمكين الاقتصادي للمرأة، وهي إحدى الشاهدات على إيقاف العرض "كان واضحاً أنّ العرض لم يرق لهم، أنا شخصيا أعتبره عنفاً ووصاية على النساء وعلى عقول المشاهدين/ات".

وأضافت ماضي لـوطن "أكاد أجزم لو كان مقدّم العرض فناناً، وليست فنانة، لم يحصل ما حصل". في تفسير منها على أنّ ما حصل إحدى ادوات التمييز ضد المرأة، والذي بالمصادفة، فإن العرض المسرحي الذي تم إيقافه يقدّم لمناهضة العنف ضدها!

هذا وقد حاولت وطن التواصل مع مسؤول كلية الفنون الجميلة لمعرفة سبب إيقاف العرض من وجهة نظر الجامعة، إلّا أنه لم يجب على هاتفه.

وشهدت الفعالية حضور وزيرة شؤون المرأة، إلى جانب عرض ستاند آب كوميدي للشابة إيناس عباهرة، وعرض غنائي لفرقة DAM، فيما جرى إيقاف عرض "انهيدوانا" لمسرح عشتار الذي يجمع ما بين السرك والرقص والمسرح.