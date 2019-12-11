زوارق الاحتلال تستهدف مراكب الصيادين في بحر خانيونس

غزة- وطن: فتحت زوارق الاحتلال الحربية، فجر الأربعاء، نيران رشاشاتها الثقيلة تجاه مراكب الصيادين في بحر خانيونس جنوب قطاع غزة.

وأفادت مصادر محلية، بقيام الزوارق الحربية في ساعات الفجر الأولى بإطلاق النار تجاه مراكب الصيادين في المنطقة المسموح بها بالصعيد، مما أجبرهم على مغادرة البحر خوفًا على حياتهم.

ورغم توسيع الاحتلال مساحة الصيد المسموح للصيادين في غزة لمسافة تصل إلى 15 كلم إلا أن زوارقه تلاحق مراكب الصيادين وتحاول تخريب عملهم.