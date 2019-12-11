الجالية الفلسطينية والـ"BDS"تفشلان ندوة اقتصادية تطبيعية في مدريد

وطن: أفشلت الجالية الفلسطينية، بالتعاون مع نشطاء حركة مقاطعة إسرائيل وسحب الاستثمارات منها وفرض العقوبات عليها BDS""، ندوة إقتصادية تطبيعية، أقيمت أمس الثلاثاء، في أحد الفنادق وسط العاصمة الإسبانية مدريد.

ورفع النشطاء أثناء الندوة، التي جاءت بعنوان: "جزر السلام"، في إشارة لمستوطنات الاحتلال، وفي محاولة لتجميل صورتها، وشرعنتها أمام المجتمع الإسباني، لافتات مناهضة للإستيطان وأعلام فلسطين.

وحدثت مشادات كلامية بينهم وبين المنظمين، انتهت بوقف أعمالها، في خطوة وصفت "بالإنتصار الجديد للحق الفلسطيني"، في صراعه مع التوسع الإستيطاني في أراضي الضفة الغربية، ومحاربته له بكل السبل المشروعة أخلاقيا ودوليا.