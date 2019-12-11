اصابة الشاب حازم لحلوح من بلدة عرابة برصاص الاحتلال شمال طولكرم



وطن: أصيب شاب من بلدة عرابة جنوب جنين، اليوم الأربعاء، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، على البوابة العسكرية المقامة على مقطع جدار الفصل العنصري غرب باقة الشرقية شمال طولكرم.

وأفادت مصادر طبية في الهلال الأحمر، بأن الشاب حازم لحلوح من بلدة عرابة أصيب بالرصاص بالساق عند بوابة باقة الشرقية ونقل الى مستشفى الشهيد خليل سليمان في مدينة جنين لتلقي العلاج.

يذكر أن 5 مواطنين أصيبوا برصاص الاحتلال في ذات المنطقة يوم أمس.

(وفا)