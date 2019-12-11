الأسير أحمد زهران يدخل يومه الـ80 في إضرابه عن الطعام

وطن: دخل الأسير أحمد زهران (42 عاما)، اليوم الـ(80) في إضرابه المفتوح عن الطعام، وسط أوضاع صحية خطيرة يواجهها في مستشفى "كابلان" الإسرائيلي، مع استمرار رفض الاحتلال الاستجابة لمطالبه.

وأوضح نادي الأسير في بيان صحفي اليوم الأربعاء، أن جلسة محكمة ستُعقد للأسير زهران في يوم 19 كانون الأول/ ديسمبر الجاري، للنظر في الاستئناف المقدم باسمه ضد قرار تثبيت اعتقاله الإداري ومدته أربعة شهور.

ولفت إلى أنّ إدارة معتقلات الاحتلال، تفرض على الأسير زهران إجراءات عقابية وانتقامية منذ شروعه في الإضراب، من خلال حرمانه من زيارة العائلة وعرقلة تواصل المحامين معه، ونقله المتكرر، وعزله في زنازين لا تصلح للعيش الآدمي.

ويُشار إلى أن الأسير زهران من بلدة دير أبو مشعل، أسير سابق قضى ما مجموعه في معتقلات الاحتلال (15 عامًا)، وهو أب لأربعة أبناء.

يذكر أن عشرات الأسرى نفذوا إضرابات عن الطعام ضد اعتقالهم الإداري منذ مطلع العام الجاري، علمًا أن عدد الأسرى الإداريين يبلغ نحو 450 أسيرا.