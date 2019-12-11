الإفراج عن الأسير المقدسي حسن عميرة بعد اعتقاله 5 سنوات

رام الله- وطن: أفرجت سلطات الاحتلال عن الأسير المقدسي حسن محمود حسن عميرة، بعد أن أمضى مدة محكوميته البالغة خمس سنوات.

وكان في استقبال الأسير المحرر عميرة أمام سجن "النقب" الصحراوي، العشرات من أفراد عائلته وأصدقاءه الذين جاؤوا من قرية صور باهر، لتهنئته بالإفراج عنه.

وفي السياق ذاته، من المقرر أن تفرج سلطات الاحتلال اليوم الأربعاء عن الأسيرين خالد محمد مصطفى وأحمد كايد أبو عصب من سكان بلدة العيسوية، بعد أن أمضيا مدة محكوميتهما البالغة 18 شهرًا.