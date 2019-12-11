من الضفة وغزة.. 4 أسرى يدخلون أعوامًا جديدة في سجون الاحتلال

رام الله- وطن: يدخل 4 أسرى محكومون بالمؤبد من الضفة وغزة، اليوم الاربعاء، أعوامًا جديدة داخل سجون الاحتلال، وهم:

الأسير مروان محمد عيد حمادة المحتسب (40 عامًا) من مدينة الخليل محكوم بالسجن المؤبد مدى الحياة ومعتقل منذ عام 2002، وأمضى 17 عامًا في السجون.

الأسير محمود محمد عوض عبيات (51 عامًا) من مدينة بيت لحم محكوم بالسجن المؤبد مدى الحياة ومعتقل منذ عام 2001، وأمضى 18 عامًا في سجون الاحتلال.

الأسير إيهاب زياد عبد الفتاح الشرفا (37 عامًا) من ضاحية الشويكة قضاء مدينة طولكرم محكوم بالسجن المؤبد مدى الحياة ومعتقل منذ عام 2002، وأمضى 17 عامًا في السجون.

الأسير رائف رامز حلمي الفرا من قطاع غزة المحكوم بالسجن المؤبد ست مرات ومعتقل منذ عام 2004، وأمضى 15 عامًا في سجون الاحتلال.