"الكنيست" يصادق على حل نفسه والدعوة لانتخابات جديدة

وطن: صادق كنيست الاحتلال، ظهر يوم الأربعاء، بالقراءة الأولية على مشروع قانون حل نفسه والدعوة لانتخابات جديدة، وذلك قبل ساعات من انتهاء المهلة الأخيرة لتشكيل حكومة.

وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية أن 50 عضو كنيست أيدوا المشروع دون أن يعارضه أحد، حيث جرى الاتفاق على أن موعد الانتخابات القادمة سيكون في الثاني من آذار/مارس المقبل.

في حين سيتم الليلة أو غداً التصويت بالقراءات الثلاث على حل الكنيست والدعوة لانتخابات ثالثة في أقل من عام وهو حدث غير مسبوق في تاريخ دولة الاحتلال.