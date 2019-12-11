نقابة العاملين في "بيرزيت" لـوطن:انصياع إدارة الجامعة لإملاءات الاحتلال خطأ فادح، وإدارة الجامعة ترد عبر وطن

وطن- ابراهيم عنقاوي: نفى أمين سر نقابة العاملين في جامعة بيرزيت د. سامح أبو عواد لـوطن، أن يكون طلبة الجامعة قد قاموا بتحطيم البوابة الغربية للجامعة أو حصول أعمال عنف فيها.

وقد أخلت إدارة الجامعة الطلبة على وجه السرعة ظهر اليوم، بعد "قيام مجموعة من الطلبة بتحطيم وتكسير مدخل الجامعة الغربي، وما رافق ذلك من عنف"، وفق بيان الجامعة.

وتعليقا على ذلك، أوضح أبو عواد أن ما حصل هو خلاف بين مكونات الجامعة على توجهات الجامعة الاخيرة. وقال "قد تكون إدارة الجامعة اخافتها الاملاءات الاسرائيلية الاخيرة بخصوص دور بيرزيت الريادي في المقاومة وتعزيز الروح الوطنية، فآثرت إدارة الجامعة الانصياع لاملاءات الاحتلال".

وأضاف أبو عواد: الكتل الطلابية ونقابة العاملين في الجامعة ترى في انصياع إدارة الجامعة لهذه الاملاءات خطأ فادحاً.

وأوضح أن "ما حصل انه كان هناك احتفال اليوم في الجامعة بمناسبة انطلاق الجبهة الشعبية، حيث حاولت إدارة الجامعة تعطيل الاحتفال، فتوحدت كافة الاطر الطلابية ومن خلفهم نقابة العاملين في رفض هذا الاجراء، إذ يجب ابقاء الجامعة منارة للحرية والوحدة الوطنية والنضال، وهذه رسالة الجامعة على مر الزمن".

وأضاف: لم يكن هناك أي اعمال عنف أو تحطيم للمدخل الغربية اطلاقا، بل كان هناك منع لادخال الاعلام والرايات، فقام الطلبة بإلقائها من فوق البوابة دون القيام بأي عملية تحطيم، وبعدها قام الحرس بفتح البوابة.

إدارة الجامعة لوطن: المظاهر العسكرية تخرج عن نطاق حرية التعبير

من جانبه، نفى نائب رئيس جامعة بيرزيت لشؤون التنمية والاتصالات د. غسان الخطيب لـوطن، أن تكون إدارة الجامعة قد خضعت لأي املاءات او اتهامات اسرائيلية بعسكرة الجامعة.

وقال الخطيب " في مواقفنا الاعلامية المعلنة لنا ردود واضحة وحاسمة تجاه الاتهامات الاسرائيلية، للتأكيد على أن الجامعة تحتفظ بكل الحقوق المتاحة لأي طلبة بأي جامعة في العالم، وأن الجامعة تعتمد المعايير الاكاديمية وحرية التعبير ، وجامعة بيرزيت تشتهر من بين كل الجامعات في الوطن والعالم، بأنها من اكثر الجامعات التي تتيح مساحة للرأي في القضايا الاجتماعية والسياسية وغيرها".

وأضاف: موضوع المظاهر العسكرية تخرج عن صلاحيات ودور ووظيفة اي جامعة، وتخرج عن نطاق حرية التعبير لتصل الى مجالات تمارس خارج الجامعات.

وبشأن اتخاذ الجامعة قرارا بمنع المظاهر العسكرية فيها، قال الخطيب "دائما تحاول الجامعة ان تصحح هذا الخلل، لان هناك انظمة وتعليمات فيها تتعارض مع هذا السلوك، وكان من الواجب أن تقوم الجامعة بذلك مبكرا، واذا كان هناك خطأ فقد تأخرت الجامعة بتطبيق انظمتها في هذا الصدد حتى هذا الوقت".

وأضاف "تكرار وازدياد هذه الظاهرة عن الحدود هو ربما خلق تراكمات دعت الجامعات للتحرك".

وحول الحوار بين أطياف الجامعة لحل الأزمة، أكد الخطيب أنه "مازالت الجهود قائمة، لكن أسرة الجامعة مستاءة لأسلوب العنف الذي استخدم في الدخول للجامعة، وبشكل مخالف للتعليمات لانها ليست المكان الذي يتبادل فيه الناس الآراء والمواقف بواسطة العنف، لذلك لدى الجامعة تحفظ كبير على الطريقة التي مُرست والتي تم خلالها تحطيم الابواب، والدخول بشكل عنيف وهذا مستهجن الى حد عبير، ويجب على أسرة الجامعة أن تستخلص العبر من هذا الحدث حتى لا يتكرر".

وجاء في بيان صادر عن إدارة الجامعة، ظهر اليوم: ان مجلس الجامعة عقد اجتماعا طارئا يوم الأربعاء الموافق 11/12/2019 وذلك لما قامت به مجموعة من الطلبة في تحطيم وتكسير مدخل الجامعة الغربي، وما رافق ذلك من عنف، ولذا، فإن مجلس الجامعة يرى أن هذا العمل يخالف أنظمة وقوانين الجامعة، وقرارات إدارتها، لما له من تداعيات على سلامة الطلبة والعاملين ومجتمع الجامعة، وقد قرر مجلس الجامعة إخلاء الجامعة من الطلبة على وجه السرعة وحتى إشعار آخر.

يشار إلى أن الاحتلال اعتقل عددا من الطلبة في الجامعة قبل ايام بزعم "جمع معلومات استخبارية، حول أهداف محتملة لعمليات وإنتاج المواد المتفجرة من مواد منزلية".

وزعم الاحتلال أنه تم "تجنيد الطلاب، الأعضاء في الكتلة الإسلامية من بينهم رئيس الكتلة اسامة الفاخوري، من قبل الذراع العسكري لحماس في قطاع غزة".