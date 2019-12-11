رئيس مجلس إدارة بنك إنجلترا المركزي يزور PalPay للاطلاع على إمكانات التكنولوجيا المالية في فلسطين

وطن: استضافت شركة PalPay، ذراع التكنولوجيا المالية لمجموعة بنك فلسطين، برادلي فريد، رئيس مجلس إدارة بنك إنجلترا ألمركزي، والذي سعى من خلال هذه الزيارة إلى الإطلاع على آفاق وإمكانات التكنولوجيا المالية في فلسطين بناءً على التطورات الحاصلة في القطاع المصرفي والمالي.

واستقبل هاشم الشوا رئيس مجلس إدارة مجموعة بنك فلسطين، فريد، إلى جانب كل من إياد قمصية الرئيس التنفيذي لشركة PalPay، و حسن عفيفي مدير ادارة العمليات والتكنولوجيا في مجموعة بنك فلسطين.

وعبر الشوا عن سعادته بزيارة فريد لشركة PalPay، واهتمامه بالقطاع المصرفي الفلسطيني، وبإمكانات التكنولوجيا المالية الناشئة في فلسطين.

وركز الاجتماع على حلول الدفع التي تقدمها شركة PalPay إلى غالبية المواطنين من غير المتعاملين مع البنوك في فلسطين، وذلك باستخدام تقنية مبتكرة خاصة بالشركة والتي حولت ماكنات نقاط البيع (POS) المنتشرة في جميع أنحاء الوطن، لاسيما في المحال التجارية الصغيرة (السوبرماركت) والبقالة إلى نقطة دفع، مما ساهم في تمكين مئات الآلاف من المواطنين، من غير المتعاملين بالخدمات المصرفية التقليدية، من دفع فواتير الخدمات وأقساط قروض التمويل الأصغر حسب تواجدهم في مدينتهم أو من أي من الأحياء والبلدات في الريف الفلسطيني، وذلك عبر الاستفادة من شبكة ماكنات نقاط البيع التابعة لبنك فلسطين بالإضافة إلى توظيف الحلول التكنولوجية من PalPay.

وقدم قمصية خلال الاجتماع، نبذة سريعة حول مُجمل الخدمات المتنوعة لشركة PalPay، بما في ذلك الحلول التكنولوجية الرئيسية المقدمة للمنظمات الإنسانية العاملة في فلسطين، من خلال توفير البطاقات الإلكترونية لتسهيل عمليات الدفع مقابل العمل وصرف المساعدات الغذائية الطارئة عبر نظام البطاقة الإلكترونية الكريمة والمصممة بناءً على المعايير الدولية والمحلية.

واعتبر فريد أنه من المهم فهم التطورات الحاصلة في النظام البيئي المالي في الضفة الغربية لاسيما اتباعها معايير رفيعة وبيئة تنظيمية متطورة. كما اطلع فريد على الأفكار والشركات الإبداعية التي تتولى تشييد البنية التحتية للتكنولوجيا المالية في فلسطين.

وخلال الزيارة، اطلع فريد عن كثب على قدرات التكنولوجيا المالية لدى المهندسين والشركات الفلسطينية.

ويلتزم بنك فلسطين بدوره في تمكين التكنولوجيا المالية وتوفيرها للعملاء وللنظام البيئي المالي، متطلعاً إلى التعاون مع الشركات البريطانية وبنك إنجلترا تحت إشراف سلطة النقد الفلسطينية من أجل طرح أفكار جديدة خلاقة وتعزيز التعاون.

وتتولى مجموعة بنك فلسطين وشركتها التابعة للدفع الإلكتروني قيادة الجهد الوطني من أجل تحقيق أهداف الشمول المالي لكافة شرائح المجتمع في فلسطين؛ وذلك عبر تعزيز تواجد فروع البنك في المناطق الريفية، أو من خلال توفير وحدة الخدمات المصرفية المتنقلة والقنوات الرقمية بما في ذلك قنوات PalPay.

وبدورها، تستعد شركة PalPay لإطلاق محفظتها الإلكترونية تحت العلامة التجارية "محفظتي"، ولتكرس بذلك تواجدها في سوق الخدمات المالية الإلكترونية كشركة رائدة ومبتكرة.

حول شركة PalPay:

بصفتها منصة الدفع الإلكتروني الرائدة، نجحت شركة PalPay منذ تأسيسها في تعزيز استخدام ماكنات نقاط البيع، وإتاحة خدمة دفع الفواتير من مختلف المنافذ، محدثةً نقلة نوعية كبيرة في أنظمة الدفع في فلسطين. كما واصلت الشركة توقيع الاتفاقيات مع الشركات المزودة للخدمات في فلسطين، لتمكين زبائنهم من إجراء عمليات الدفع الإلكتروني عبر منظومة PalPay. كما رسخت الشركة اسمها على المستوى الإقليمي، حيث كانت واحدة من الرعاة الرئيسيين لمؤتمر البطاقات والمدفوعات في الشرق الأوسط والذي عقد في دبي. وفازت شركة PalPay بكل فخر في أكبر مسابقة عالمية في مجال "إدارة الأزمات والمساعدة" والتي أطلقها Citi Bank (MasterCard، Facebook، Microsoft، IBM، وآخرون). وقد نالت شركة PalPay إلى جانب كل من EVoucher ومنصة المساعدة النقدية المركز الأول في تحدي Citi Tech للنزاهة؛ وهي منافسة عالمية تستهدف 2000 شركة دولية، حيث تأهل 103 متسابقاً يمثلون 25 دولة تمكنوا من المنافسة على الجوائز خلال ستة أيام تجريبية، فيما مثّل المتقدمون للمنافسة أكثر من 70 دولة و300 مدينة.