بنك الإسكان يبحث سبل التعاون مع جامعة فلسطين التقنية-خضوري فرع العروب

وطن: قام وفد من بنك الإسكان- فرع حلحول بزيارة جامعة فلسطين التقنية- خضوري فرع العروب، والاجتماع مع رئيس الفرع الدكتور مهيب أبو لوحة، والسيد عبد الله بنات نائب مدير الفرع للشؤون الإدارية، والدكتور بلال يونس نائب مدير الفرع للشؤون الأكاديمية، والسيد خالد شاهين رئيس دائرة المحاسبة، ومسؤول العلاقات العامة والإعلام في الجامعة، وذلك بهدف دراسة سبل التعاون المشترك وطرق مساهمة البنك في مشاريع الجامعة التنموية.

من جانبه رحب د. مهيب ابو لوحة بالوفد وأشاد بدور بنك الإسكان للتجارة والتمويل في دعم ورعاية نشاطات الجامعة على مدار السنوات السابقة، بما يجسد إيمان البنك بمبدأ الشراكة ومسؤولية التعليم على الجميع، كما قام بشكر البنك لتوفيره مقاعد خشبية لخدمة الطلبة.

وبدوره أكد السيد لؤي بدارين مدير فرع البنك في حلحول على حرص بنك الاسكان الدائم على دعم النشاطات التعليمية في كافة أرجاء الوطن، لتعزيز رؤية تنموية منبثقة من مفهوم التنمية المستدامة وروح المسؤولية في عدة مجالات، حيث جاء هذا التبرع ضمن سلسلة من التبرعات التي يقوم البنك بتقديمها سنويا بمختلف المجالات، من صحة، وتنمية، وتعليم، وضمن سياسة البنك التي ترمي لتنمية قطاع التعليم بشكل خاص اضافة لدعمه وتطويره.