إنجاز فلسطين تكرم البنك الإسلامي الفلسطيني

وطن: كرمت مؤسسة إنجاز فلسطين البنك الإسلامي الفلسطيني، لدعمه برامجها من خلال مشاركة عشرات المتطوعين من موظفيه الذين قدموا جهودهم وخبراتهم على مدار سنوات في أنشطتها التطوعية.

وجاء التكريم خلال الحفل الذي أقامته المؤسسة بمناسبة يوم التطوع العالمي، تحت رعاية الرئيس محمود عباس وبحضور رئيس الوزراء الدكتور محمد اشتية ,وزير التربية والتعليم الدكتور مروان عورتاني، في قاعة أحمد الشقيري بمقر الرئاسة في رام الله.

وحضر عن البنك الإسلامي الفلسطيني المدير العام بيان قاسم ومجموعة من الموظفين الذين تطوعوا في أنشطة إنجاز فلسطين، إلى جانب ممثلي القطاع الخاص والتعليمي ومؤسسات المجتمع المدني.

وعلى مدار سنوات، استفاد الآلاف من طلبة المدارس في محافظات الوطن من الحصص اللامنهجية التي كان يقدمها موظفو البنك في عدة مجالات، أهمها مهارات الإدارة المالية والتكنولوجيا وريادة الأعمال والتفكير الإبداعي والاستعداد للدراسة الجامعية وسوق العمل.

ويشجع البنك الإسلامي الفلسطيني موظفيه على المشاركة في الأنشطة والأعمال التطوعية، انطلاقاً من إيمانه بدوره في خدمة المجتمع والارتقاء به، كما يستند برنامجه للمسؤولية المجتمعية على توطيد أواصر الترابط مع المجتمع من خلال العمل التطوعي.