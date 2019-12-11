مركز المنتدى الثقافي وضمن ملتقى الشراكة الشبابي ينفذ سلسلة من الأنشطة والفعاليات في محافظة القدس

وطن: نفذ مركز المنتدى الثقافي خلال عام 2019 العديد من الأنشطة ضمن برنامج ملتقى الشراكة الشبابي حيث تمحورت هذه الأنشطة بأشكالٍ عدة من مبادرات أو أنشطة بالتعاون مع الملتقى والنشاطات التشبيكية مع المراكز المحورية في مختلف المواقع الجغرافية التي تشمل فلسطينيين من الشمال حتى الجنوب.

وكان من أهم هذه المبادرات التي نفذت في شهر نيسان مبادرة مسار الأجداد والتي خرجت فكرته من قبل مجموعة شبابية من قرى شمال غرب القدس ومؤسسة سوا في حزما والتي كانت وجهته من عين الفوار حتى وادي القلط وهدفه الرئيسي هو تعريف المشاركين على المناطق الفلسطينية والتعارف والتعاون والاختلاط بالبيئة العامة، أما خلال شهر رمضان كان للمجموعات الشبابية دور بارز في الأعمال الخيرية منها توزيع المونة على الأسر المحتاجة وتنفيذ الإفطارات الخيرية والتي كانت في ثلاث مواقع ومنها في قرية بيت إجزا والذي استهدف العائلات المحتاجة وذوي الإعاقة، وفي اللقاء الثاني تم استهداف التجمع البدوي الواقع على اراضي بيت عنان وبيت لقيا أما في الإفطار الثالث استهدف الأفراد في المجموعات الشبابية وتمت هذه الإفطارات بالتعاون مع المجالس المحلية ومجلس شبابي قطنة والمجموعات الشبابية ضمن إطار ملتقى الشراكة الشابي.

كما نفذ المركز العديد من الدورات التمكينية التي تستهدف طلبة الإعلام بقرى شمال غرب القدس بهدف تطوير قدراتهم وتمكينهم وكانت أحد هذه الدورات دورة " التصوير والمونتاج " التي نفذت خلال شهر يونيو وتم اختتام هذه الدورة بجولة تصوير ميدانية في قرية " بيت إكسا ".

وفي شهر يوليو تم تنفيذ فعاليات القطار الثقافي المقدسي والتي كانت محطته الأولى في بلدة بدو بمشاركة مجموعة من الفرق، وانتقل القطار الى قرية بيت حنينا حيث اقيم المهرجان بالقرب من الجدار والذي كان هدفه تعزيز صمود أهل القرية ومقاومة الجدار وتنوعت فقرات المهرجان بين الفقرات الفنية مثل الشعر والدبكة الى جانب الغناء والرسم على الجدار.

وتم تنفيذ مبادرتين بالشراكة مع شركاء الملتقى حيث تم بناء حديقة صغيرة للأطفال في التجمع البدوي في واد سلمان في مدرسة التحدي بمشارك مجموعة من المتطوعين/ات والمجموعات الشبابية من مختلف المحافظات " طولكرم، بيت لحم، وجنين، نابلس " ويهدف بناء الحديقة الى تعزيز صمود الأهالي في ظل ما تتعرض له المنطقة من هجمة استيطانية شرسة من قبل قوات الاحتلال والمستوطنين وإدخال الفرح والسرور الى نفوس اطفال التجمع البدوي وتم تنفيذ المبادرة بالتعاون مع بلدية بيت لقيا والجمعية الزراعية ودعم المجتمع المحلي بالإضافة أهالي التجمع أما المبادرة الثانية كانت في قرية قطنة حيث تم العمل على تطوير حديقة قطنة بالتعاون مع المجلس الشبابي في القرية والبلدية وعدد من المتطوعين في المجموعات الشبابية.

وفي شكلٍ أخر للأنشطة المنفذة من قبل ملتقى الشراكة الجلسات الحوارية حيث تم عقد لقاء مع المجموعات الشبابية تحت عنوان " تعزيز العمل التطوعي لدى الشباب في مركز المنتدى الثقافي، وورشة أخرى في جامعة القدس ابوديس خو التغيير المجتمعي والمبادرات الشبابية، واليات تطوير دور الشباب في الدفاع عن حقوقهم المختلفة.

ونفذ المركز والملتقى نشاط تطوعي في موسم قطف الزيتون ضمن الحملة السنوية الوطنية لمساعدة المزارعين التي تقع أراضيهم قرب جدار الفصل العنصري وتم تنفيذ الفعالية في قرية بيت إجزا، بمحاذاة مستوطنة " حدشاه " وتأتي هذه الحملة لتعزيز صمود المزارعين على في المناطق الأكثر تهديدا وذلك بمشاركة متطوعين/ات من قرى شمال غرب القدس ومتطوعين من مدينة الخليل.