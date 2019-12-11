حنا ناصر يطلع ملادينوف على مستجدات الانتخابات العامة

وطن: استقبل رئيس لجنة الانتخابات المركزية الدكتور حنا ناصر اليوم الأربعاء في المقر العام للجنة بالبيرة منسق الأمم المتحدة الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط نيكولاي ملادينوف.

وخلال الاجتماع الذي حضره المدير التنفيذي للجنة هشام كحيل اطلع د.ناصر الضيف على آخر التطورات المتعلقة بالانتخابات العامة المزمعة، وخاصة فيما يتعلق بردود الفصائل الإيجابي على رسالة الرئيس عباس، وبحث معه الدور الذي تلعبه الأمم المتحدة في سبيل إنجاح الانتخابات في الأراضي الفلسطينية، لا سيما موضوع مشاركة مدينة القدس في الانتخابات.