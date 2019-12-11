الحاخام الأكبر لدولة الاحتلال يلتقي بملك البحرين

وطن: ذكرت قناة تليفزيونية عبرية، أن الحاخام الأكبر في دولة الاحتلال سابقاً، شلومو عمار، التقى ملك البحرين، حمد بن عيسى، في العاصمة البحرينية المنامة، الاثنين، في مؤتمر جمع رجال دين من دول عدة من بينها الكويت ولبنان ومصر والأردن.

وشارك في المؤتمر، بحسب القناة العبرية، رجال دين من دول غير عربية في الشرق الأوسط، كما ظهر في الصور المنشورة عن اللقاء رجال دين من الطائفة الإسلامية الشيعية.

وقال حساب "إسرائيل بالعربية" التابع لخارجية الاحتلال، إن حاخام القدس شلومو عمار، أنهى زيارة للبحرين التقى خلالها بملك البحرين ورجال دين من دول عربية.

وأضاف الحساب أن الحاخام شارك في مؤتمر لحوار الأديان تلبية لدعوة من ملك البحرين، مشيراً إلى أن الحاخام، في رواياته عن انطباعاته أكدّ أن "سكان الشرق الأوسط معنيون بالسلام مع اسرائيل وبعلاقات حسنة معها".

وبحسب هيئة البث الإسرائيلية، فقد ذكر الحاخام، أنه على الرغم من دهشته من الدعوة التي وُجهت إليه لحضور المؤتمر، إلا أنه استجاب لها. وتابع "وصلتني الدعوة بواسطة حاخام من الولايات المتحدة، تربطه صلات بالملك. قال لي إن الملك هو صاحب الدعوة. تشاورتُ مع كبار المسؤولين الإسرائيليين، وأخبروني أنه لا يوجد سبب للقلق، بل على العكس، أنه من المهم للغاية الذهاب إلى البحرين، لتعزيز العلاقة التي يحاولون تطبيعها. كان هناك بعض الحيرة لدى المنظمين، أن أسافر عبر الأردن، ولكن في النهاية سافرنا عبر تركيا".