الافراج عن الأسير ايمن صبري من قلقيلية بعد اعتقال اداري استمر 20 شهرا

وطن: افرجت سلطات الاحتلال عن الأسير ايمن رياض صبري " 27 عاما " من مدينة قلقيلية بعد اعتقال اداري استمر 20 شهرا قضاها في سجن النقب الصحراوي .

والده رياض صبري قال :"اعتقل ابني اثناء توجهه لإكمال دراسته في الأردن على معبر الكرامة ، ولم يتم توجيه تهمة له ، وقبع في الاعتقال الإداري بدون تهمة مدة 20 شهرا ، بذريعة وجود ملف سري ، وهذا الاعتقال حرمه من مواصلة تعليمه ، وحرمانه من السفر إلى الخارج ، فالاحتلال ينتقم من المعتقلين الإداريين من خلال اعتقالهم بدون لائحة اتهام ومواصلة عقابهم بحرمانهم من السفر".

يشار ان العديد من طلبة الجامعات يتم اعتقالهم على معبر الكرامة اثناء ذهابهم وايابهم وتصدر بحقهم احكاما بالسجن سواء بقرارات اعتقال ادارية او لوائح اتهام .