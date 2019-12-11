الاتحاد الأوروبي وألمانيا يوقعان اتفاقيات حيوية للتبرع في مدرسة إناث القدس التابعة للأونروا في سلوان بالقدس الشرقية

وطن: وقع كل من الاتحاد الأوروبي والجمهورية الاتحادية الألمانية اليوم اتفاقيات تبرع إضافي مع وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل لاجئي فلسطين في الشرق الأدنى (الأونروا). وجرى حفل التوقيع في مدرسة إناث القدس التابعة للأونروا في سلوان بالقدس الشرقية، بحضور العديد من الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي وذلك كجزء من الدعم الجماعي للاتحاد الأوروبي وللدول الأعضاء فيه للأونروا وللاجئي فلسطين.

وفي عام 2019، كانت الوكالة ممتنة للغاية لتلقي تبرع بقيمة 82 مليون يورو من الاتحاد الأوروبي دعما للعمل الهام الذي تقدمه الأونروا في مجال التنمية البشرية في المنطقة. وفي وقت يتسم بأنه في غاية الصعوبة للاجئي فلسطين، فإن الاتحاد الأوروبي يقدم تبرعا إضافيا بقيمة 21 مليون يورو.

وبالمثل، قامت الحكومة الاتحادية الألمانية من خلال بنك التنمية الألماني بالإعلان عن مشروعات جديدة للأونروا تبلغ قيمتها 59 مليون يورو. وصادق حفل التبرع على الدعم الألماني لخدمات الوكالة الاجتماعية الأساسية وعلى توليد العمالة والبنية التحتية للمخيمات.

وفي اجتماع اللجنة الاستشارية للأونروا والذي عقد يومي 25-26 من تشرين الثاني، ناشد السيد كريستيان ساوندرز المفوض العام للوكالة بالإنابة الجهات المانحة على الاستجابة للعجز التمويلي البالغ 167 مليون دولار. إن نصف التبرعات الحيوية التي تم الإعلان عنها اليوم ستساهم في التخفيف من أزمة التدفق المالي الحادة للوكالة وستساعدها على تقديم خدماتها الرئيسة لما تبقى من هذا العام. إن رصيد الأموال من أجل الأونروا سيساعد في التخفيف من الفقر في قطاع غزة من خلال توليد فرص التوظيف، بالإضافة إلى مشروعات البناء والبنية التحتية والتي هي ضرورية لعمل الأونروا على الأرض.

ولا يزال الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فيه، بما في ذلك ألمانيا، مجتمعين المتبرع الأكبر لموازنة الأونروا.

وبالإضافة إلى الالتزامات التي تم توقيعها اليوم، فقد تم تبني حزمة مساعدات جديدة للأونروا بقيمة إضافية تبلغ 36 مليون يورو وذلك ضمن إطار الصندوق الائتماني الإقليمي للاتحاد الأوروبي استجابة للأزمة السورية، وذلك بهدف تعزيز صمود لاجئي فلسطين من سوريا والمجتمعات المستضيفة لهم في الأردن ولبنان من خلال تقديم الخدمات الأساسية. وتدرك الأونروا أن العمل الذي يقوم به الصندوق الائتماني للاتحاد الأوروبي قد كان له دور فاعل في تقديم المساعدات الحيوية للاجئين الفارين من الحرب السورية وللبدان التي تستضيف اللاجئين.

وتقوم الأونروا بفخر بخدمة مجتمع يزيد على خمسة ملايين ونصف لاجئ من فلسطين. وقال السيد كريستيان ساوندرز المفوض العام للأونروا بالإنابة: "أود أن أعبر عن تقديري العميق لسخاء الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فيه، بما في ذلك ألمانيا والآخرين المتواجدين معنا اليوم هنا، على دعمهم وعلى استثمارهم في لاجئي فلسطين، وعلى خلق الفرص من أجل السماح لهم بتحقيق كامل إمكاناتهم، وهو أمر حيوي من أجل مستقبلهم ومن أجل هذه المنطقة".

بدوره، قال نائب ممثل الاتحاد الأوروبي توماس نيكلاسين: "إن الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فيه فخورون بأنهم لا يزالون المانحون الأكبر للمساعدة الدولية للاجئي فلسطين وبأنهم المانحين الأكثر موثوقية للوكالة. وطوال أكثر من أربعة عقود، قام الاتحاد الأوروبي بتكريس نفسه كشريك استراتيجي رئيس للوكالة، وعمل على دعم الأونروا في جهودها لمساعدة لاجئي فلسطين على تحقيق كامل إمكاناتهم في مجال التنمية البشرية وعلى مساعدة الوكالة في تحقيق المكاسب والإصلاحات على صعيد الفعالية. وفي عام 2018، واجهت الوكالة أكبر عجز مالي لها منذ نشأتها، وبرز الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فيه كأكبر مانح للوكالة. واستنادا على عقود من الالتزام والشراكة، يسعى الاتحاد الأوروبي لتمكين الأونروا من مواصلة عملياتها – بما في ذلك في القدس الشرقية – إلى أن يتم التوصل إلى حل عادل ومنصف ومتفق عليه وواقعي للوضع النهائي لقضية لاجئي فلسطين".

من جهته، قال السيد مايكل هيرولد نائب الممثل الألماني: "إن الأونروا واحدة من أهم شركاء ألمانيا في الشرق الأوسط بوصفها عاملا للاستقرار الإقليمي في بيئة غير مستقرة. والأونروا تقدم أفقا وكرامة للملايين من الأشخاص. وعلى الرغم من كافة التحديات، إلا أنه من المهم للغاية أن المنظمة قادرة على المحافظة على عملياتها والمحافظة على مدارسها مفتوحة. وستظل ألمانيا داعما يمكن الاعتماد عليه".

إن التزام الاتحاد الأوروبي تجاه لاجئي فلسطين يتضمن دعما غير مسبوق لبرامج الوكالة التعليمية والصحية. إن رعاية الاتحاد الأوروبي الجارية لمرافق الأونروا، والتي هي الآن في سنتها الثالثة، تستمر بتأمين بيئة صحية وآمنة للاجئي فلسطين في مختلف أرجاء أقاليم العمليات الخمسة للأونروا. كما أن شراكة الأونروا والاتحاد الأوروبي، التي تشتمل على تبرعات ضرورية، قد مكنت الوكالة من تأمين التعليم والصحة والحماية والرفاه العام والتنمية للاجئي فلسطين منذ العام 1971.