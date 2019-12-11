الاتحاد الأوروبي والدنمارك والسلطة الفلسطينية يفتتحون مبان متعددة الأغراض في منطقة (ج) بالقرب من بيت لحم

رام الله - وطن: افتتح الاتحاد الأوروبي والدانمارك والسلطة الفلسطينية اليوم مبنيين متعددي الأغراض في قريتي المعصرة ومراح معلا في محافظه بيت لحم. ويقع كلا المبنيين في المنطقة جيم من الضفة الغربية. وتبلغ المساحة الإجمالية للمباني 630 متراً مربعاً ستخدم أكثر من 2,000 مواطن فلسطيني.

وقدم الاتحاد الأوروبي 310,000 يورو وقدمت حكومة الدانمارك 215,000 يورو لدعم إقامة البنية التحتية الاجتماعية في قريتي المعصرة ومراح معلا على التوالي.

وحضر حفل الافتتاح ممثلون عن الاتحاد الأوروبي، ومكتب الممثلية الدانماركية، ووزارة الحكم المحلي، ومحافظه بيت لحم، لصندوق اقراض وتطوير البلديات، وممثلو كلا المجلسين القرويين. سيكون المبنيان متعددا الأغراض بمثابة مقرين للمجلسين القرويين ومراكز للمناسبات الاجتماعية والعامة للمجتمعات المحلية.

وقال سيموني بتروني، رئيس القسم السياسي في الاتحاد الأوروبي "من خلال الاستثمار في مشاريع في المنطقة جيم، نستثمر في دولة فلسطين المستقبلية. ستساعد مشاريع مثل تلك التي افتتحناها اليوم على إحداث تغيير إيجابي في حياة الأسر الفلسطينية في هذه المنطقة. سيواصل الاتحاد الأوروبي دعم المشاريع التي تعزز التنمية الاقتصادية وتحسين نوعية حياة المجتمعات الفلسطينية في المنطقة جيم في مجالات مثل القطاع الخاص والبيئة والزراعة."

من جهتها قالت ناتاليا فاينبرج رئيسة مكتب الممثلية الدنماركية في رام الله: "تفخر الدنمارك بتمويل بناء القاعة متعددة الأغراض في مرح معلا. هذا يمثل التزام الدنمارك القوي والمستمر نحو تطوير المنطقة (ج) في الضفة الغربية ، إلى جانب شركائنا المقربين في الاتحاد الأوروبي والسلطة الفلسطينية. إننا نعتقد أن هذا الدعم أمر حيوي - سواء بالنسبة للحياة اليومية للمواطنين الفلسطينيين أو لآفاق السلام والدولة الفلسطينية المستقبلية."

تشكل هذه المباني التي افتتحت حديثا جزءاً من دعم الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء للتدخلات الإنمائية في المنطقة جيم. جميع أنشطة الاتحاد الأوروبي في الضفة الغربية تتماشي تماماً مع القانون الإنساني الدولي. ويقدم الاتحاد الأوروبي المساعدة الإنسانية إلى المجتمعات المحلية المحتاجة في المنطقة جيم وفقاً لضروريات العمل الإنساني. ويتعاون الاتحاد الأوروبي أيضا مع السلطة الفلسطينية لتطوير المنطقة جيم ودعم المجتمعات الفلسطينية.