تقليص ساعات تواجد الأسرى في باحة سجن "جلبوع" إلى ساعتين

وطن: قال مركز حنظلة للأسرى والمحررين، مساء اليوم الأربعاء، إن "ما يُسمى إدارة مصلحة السجون في سجن جلبوع، أبلغت الأسرى بأنه سيتم تغيير ساعات خروجهم لباحات السجن، بحيث سيتم تقليص المدة المسموح لكل أسير التواجد بها في باحة السجن من 7 أو 8 ساعات يوميًا إلى ساعتين صباحًا ومثلهما مساءً فقط".

وبحسب المركز "قد أبلغ الأسرى إدارة السجن رفضهم لهذا القرار، معتبرين ذلك خطوة أخرى تقدم عليها مصلحة السجون في إطار تنفيذ قرارات ما أطُلق عليها اسم (قرارات لجنة أردان)، في إشارة إلى إجراءات التضييق على الأسرى التي يواصل وزير الأمن الداخلي الصهيوني المجرم جلعاد أردان تنفيذها خطوة بخطوة".