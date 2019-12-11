حماس: على الرئيس عباس إصدار مرسوم الانتخابات التشريعية والرئاسية

وطن: دعت حركة " حماس " مساء اليوم الأربعاء، الرئيس الفلسطيني محمود عباس إلى إصدار مرسوم الانتخابات التشريعية والرئاسية.

وقال المتحدث باسم "حماس" حازم قاسم في تصريح صحفي إن "المرونة الكبيرة التي قدمتها حركة حماس في موضوع الانتخابات، هي التي فتحت الباب واسعاً أمام إجراء الانتخابات، وأوجدت أجواء إيجابية في الفضاء السياسي الفلسطيني".

وأشار إلى أنه "مطلوب من قيادة السلطة العمل للتحضير للقاء الوطني الفلسطيني، الذي يهدف لضمان سير الانتخابات بالشفافية والنزاهة المطلوبة".

وتابع قاسم: يجب المبادرة فوراً على البدء بتوفير مناخات الحريات في الضفة الغربية ورفع يد الأجهزة الأمنية هناك عن الحياة العامة، ووقف الملاحقة والقمع على خلفية الإنتماء السياسي كمتطلب أساس لانتخابات حقيقة تعبر بصدق عن إرادة الشعب. وفق حديثه.