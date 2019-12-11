إدارة جامعة بيرزيت تعلن استئناف التدريس كالمعتاد في الجامعة يوم غدٍ الخميس

رام الله- وطن: أعلنت إدارة جامعة بيرزيت، مساء اليوم الاربعاء، استئناف التدريس كالمعتاد في الجامعة يوم غدٍ الخميس

واضافت في بيان لها ان استئناف التدريس يأتي من أجل منح الفرصة للحوار بين إدارة الجامعة والطلبة.

وكانت قد أخلت إدارة الجامعة الطلبة على وجه السرعة ظهر اليوم، بعد "قيام مجموعة من الطلبة بتحطيم وتكسير مدخل الجامعة الغربي، وما رافق ذلك من عنف"، وفق بيان الجامعة.

وجاء في البيان الصادر عن إدارة الجامعة، ظهر اليوم: ان مجلس الجامعة عقد اجتماعا طارئا يوم الأربعاء الموافق 11/12/2019 وذلك لما قامت به مجموعة من الطلبة في تحطيم وتكسير مدخل الجامعة الغربي، وما رافق ذلك من عنف، ولذا، فإن مجلس الجامعة يرى أن هذا العمل يخالف أنظمة وقوانين الجامعة، وقرارات إدارتها، لما له من تداعيات على سلامة الطلبة والعاملين ومجتمع الجامعة، وقد قرر مجلس الجامعة إخلاء الجامعة من الطلبة على وجه السرعة وحتى إشعار آخر.

واشارت نقابة العاملين في "بيرزيت" لـوطن أن انصياع إدارة الجامعة لإملاءات الاحتلال خطأ فادح.

ونفى نائب رئيس جامعة بيرزيت لشؤون التنمية والاتصالات د. غسان الخطيب لـوطن، أن تكون إدارة الجامعة قد خضعت لأي املاءات او اتهامات اسرائيلية بعسكرة الجامعة.

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