"امان" تنفي لوطن ما تناقلته بعض وسائل الاعلام المحليه ان تكون فلسطين الثانية عربيا في مظاهر الفساد

رام الله - وطن: نفى المدير التنفيذي لائتلاف أمان مجدي ابو زيد ما نشر على بعض وسائل الاعلام المحلية من ان فلسطين تحتل المرتبة الثانية بعد لبنان في مظاهر الفساد المختلفة على مستوى الدول العربية.

وكانت وسائل اعلام محلية قالت ان فلسطين احتلت، المرتبة الثانية بعد لبنان في مظاهر الفساد المختلفة على مستوى الدول العربية، مستندة في ذلك الى مقياس الفساد العالمي للمنطقة العربية، وهو ما نفاه ابو زيد

واكد ابو زيد ان ما تناقلته بعض وسائل الاعلام بخصوص احتلال دولة فلسطين، المرتبة الثانية بعد لبنان في مظاهر الفساد المختلفة على مستوى الدول العربية، غير دقيق ولم يتم نشره او التطرق اليه في التقرير الذي أعلنه الائتلاف او في المؤتمر الصحفي الذي عقه الائتلاف.

وقال ابو زيد لوطن ان التقرير الذي اصدره الائتلاف اليوم لم يتطرق الى هذه المعلومة نهائيا.

ونفى ابو زيد ان يكون هناك ترتيب للدول في المقياس، مشيرا الى ان المقايس اجري فقط في 6 دول عربية، وبالتالي فهو لم يغطي كل الدول العربية.

وكان الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة – أمان أعلن اليوم عن إطلاق نتائج مقياس الفساد العالمي للمنطقة العربية، والتي شملت بدورها ست دولة عربية، منها فلسطين، حيث كشفت النتائج آراء المواطنين المستطلعين الذين قاموا باستغلال علاقاتهم الشخصية، واستخدموا الواسطة للحصول على خدمات حكومية (للاطلاع اضغط هنا)