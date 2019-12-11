الجبهة الشعبية .. 52 عاما من الكفاح الذي لم يتوقف

رام الله - وطن: أحيت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين اليوم الاربعاء الذكرى الـ 52 لانطلاقتها في كل مناطق الوجود الفلسطيني.

وتأسست الجبهة على يد مجموعة من القوميين العرب وبعض المنظمات الفلسطينية التي كانت منتشرة في حينه، وعلى رأسهم مؤسسها وأمينها العام السابق د. جورج حبش، ومصطفى الزبري المعروف بـ "أبو علي مصطفى"، ووديع حداد، وأحمد اليماني وحسين حمود (أبو أسعد)، ومحمد القاضي.

انضمت الجبهة إلى منظمة التحرير الفلسطينية عام 1968، وكان أمينها العام منذ التأسيس وحتى عام 2000 هو جورج حبش، حيث تنحى واستلم مصطفى الزبري (أبو علي مصطفى) منصب الأمين العام من بعده حتى تاريخ اغتياله في 27 اغسطس 2001، ليستلم منصب الأمين العام أحمد سعدات المعتقل في سجون الاحتلال.

وانطلقت الجبهة الشعبية قبل 52 عاما كحزب سياسي كفاحي يعمل لتوعية وتنظيم وقيادة الجماهير الفلسطينية من أجل استعادة الحقوق الوطنية وفي مقدمتها حق العودة وتقرير المصير وإقامة الدولة المستقلة وعاصمتها القدس كهدف مرحلي على طريق تحرير كامل التراب الوطني الفلسطيني، وإقامة دولة فلسطين الديمقراطية التي يعيش مواطنيها جميعاً بمساواة كاملة بدون تمييز في الحقوق والواجبات وبمعزل عن اللون والعرق والجنس والمعتقد. وهو يناضل من أجل إقامة مجتمع اشتراكي خال من الاستغلال، قائم على المبادئ الديمقراطية والإنسانية على طريق تحقيق مجتمع عربي اشتراكي موحد.

ومنذ انطلاقتها تمارس الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين كافة أشكال النضال السياسية والفكرية والاقتصادية السلمية والثورية بما في ذلك الكفاح المسلح على أرضية ترابط أشكال وأساليب ووسائل الكفاح وضرورة إجادة استخدامها والتوفيق بينها واستنباط وتعميم الأشكال الملائمة وفق الظروف الملموسة في كل مرحلة.

تعتبر الجبهة الشعبية من أبرز التنظيمات اليسارية، والتي تتبنى الكفاح المسلح لتحرير فلسطين، وقد اشتهرت برفضها للاتفاقيات التي تراها تنتقص من حقوق الشعب الفلسطيني منذ نشأتها وقد عارضت بشدة في فترة السبعينات اتفاقية كامب ديفيد، كما عارضت الاتفاقيات الموقعة بين منظمة التحرير الفلسطينية وإسرائيل المتمثلة باتفاقية أوسلو وما تمخض عنها.

ويتضمن البرنامج السياسي للجبهة على :

• تحرير كامل التراب الفلسطيني، وإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشريف.

• تطوير وتعزيز كفاح شعبنا داخل الوطن المحتل.

• النضال ضد الهجرة اليهودية إلى فلسطين المحتلة.

• تعزيز الدور النضالي للمرأة الفلسطينية، وتعزيز مستوى مشاركتها في العمل الوطني.

• وضع خطة شاملة لتصعيد وتطوير أشكال العنف الثوري ضد العدو الإسرائيلي.

• العمل على ضمان الحقوق المدنية والسياسية والنضالية للاجئين الفلسطينيين.

• العمل على إقامة علاقات التساند والكفاح المشترك مع الحركة الوطنية الأردنية.

• العمل على تعزيز وتطوير الجهود المبذولة في مجال تعبئة الجماهير الفلسطينية والعربية.

• الاهتمام بإقامة وتطوير المؤسسات المختلفة في الداخل والخارج.

• العناية والاهتمام بقضية الطفل الفلسطيني باعتباره جيل المستقبل.

• الدفاع عن حقوق الإنسان، والنضال لإطلاق سراح الأسرى والمعتقلين السياسيين الفلسطينيين والعرب.

• العمل على تطوير مستوى رعاية الثورة واهتمامها بالطلاب والشباب الفلسطيني.

• حماية التراث الشعبي والثقافة الوطنية الفلسطينية.

• مقاومة كافة المخططات والمشاريع التصفوية للقضية الفلسطينية.

• انتزاع حق العودة وتقرير المصير وإقامة الدولة.

• العمل على تعزيز دور ومكانة م. ت. ف.

• العمل على تعزيز وتطوير وتوطيد الوحدة الوطنية في إطار م ت ف.

• رفض اتفاق أوسلو.

كانت الجبهة الشعبية أول من ابتكر خطف الطائرات، وتعتبر ليلى خالد أول امرأة تختطف طائرة في العالم، ففي بداية عام 1969 انضمت إلى معسكرات تدريب تابعة للجبهة الشعبية في الأردن، وتلقت التدريب على يد أحد أعضاء الجبهة وهو محمد القاضي المكلف مؤقتاً في وقته بالتدريب العسكري لبعض القوات في الأردن.

وفي 29 فبراير 1969 قامت ليلى خالد بمساعدة سليم العيساوي بخطف طائرة ركاب أمريكية للرحلة رقم 840 التي تصل خط لوس انجلوس - تل أبيب. حيث صعدا إلى الطائرة وقاما بتغيير مسار الرحلة إلى دمشق.

والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين هي أول من اغتال مسؤول إسرائيلي، من الصف الأول حينما اغتالت الوزير المتشدد رحبعام زئيفي صاحب نظرية التهجير، كما أن الجبهة الشعبية استطاعت استقطاب مقاتلين ثوريين من مختلف أنحاء العالم على اعتبار أن القضية الفلسطينية قضية أممية، فنفذت مع الجيش الأحمر الياباني عملية مطار اللد، وكان الفنزويلي كارلوس والجواتيمالي أغويريو مثالاً على الثوار الذين التحقوا بصفوف المقاومة من مختلف أنحاء الأرض. وكذلك دعم الجيش الجمهوري الإيرلندي وغيرها من المنظمات التحررية في العالم.

وأكدت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين في ذكرى انطلاقتها على أهمية المراجعة الشاملة والصادقة، وإعادة الاعتبار للبعد الوطني التحرري للقضية وبرنامجها، داعية إلى "صياغة استراتيجية وطنية تنطلق من ذلك، بناءً وحدة وطنية تعددية تنهي الانقسام الكارثي؛ وتنفذ قرارات المؤسسات الوطنية التي تدعو إلى سحب الاعتراف بالكيان الصهيوني وإنهاء تعاقد أوسلو بكل إفرازاته السياسية والاقتصادية والأمنية".

البيان الاول:

اصدرت الجبهة الشعبية قبل 52 عاما بيانها الاول وتعهدت فيه بالقتال والصمود .

وجاء البيان كما يلي:

أيها المناضلون في كل مكان على الأرض الفلسطينية..

أيها العمال والفلاحون ..يا فقراء شعبنا ونازحيه .. أيها الطلاب المثقفون .. أيها الموظفون والتجار

هذه هي البداية ترفع فيها جبهتكم الشعبية رايات الفداء والصمود والتحدي . ونحن من على أرض الكفاح المسلح لا نعدكم بالأحلام الوردية ، ولكن بمزيد من القتال ، من الصمود ، من التعبئة السياسية ، من الدفاع عن الجماهير العزلاء ضد الإنتقام بكل طاقاته فالقتال الذي نخوض خطواته اليوم طويل وقاسي ومرير ، وأنتم قيادته ومادته وأصحاب الفعل الحقيقي فيه ، إن معركتنا هذه ليست بالمعركة السهلة أو السريعة ولكنها معركة مصير ووجود تحتاج إلى نفس طويل وقدرة على الإستمرار والصمود.