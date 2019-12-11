وزير لبناني: نخسر 80 مليون دولار يوميا جراء الشلل الاقتصادي

رام الله - وطن: قال وزير الاقتصاد في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية منصور بطيش، الأربعاء، إن بلاده تخسر ما بين سبعين وثمانين مليون دولار يوميا بسبب الأزمة والشلل الاقتصادي.

وأضاف في مقابلة مع قناة تلفزيون "أم تي في mtv" اليوم "نصف الحركة مشلولة في البلد وكل يوم إجمالي الدخل يبلغ 150 مليون دولار، ما يعني أنه يخسر يومياً ما لا يقل عن سبعين إلى ثمانين مليون دولار.. الأزمة تفاقمت كثيراً والمطلوب حلول سريعة".

ومنذ 17 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، يشهد لبنان احتجاجات شعبية تطالب بمحاسبة من يصفهم المحتجون بالفاسدين داخل السلطة واستعادة الأموال المنهوبة.