المصادقة بالقراءة الأولى على حل الكنيست الـ22

رام الله - وطن: صادقت الهيئة العامة للكنيست بالقراءة الأولى على مشروع قانون حل الكنيست الثانية والعشرين، وقانون تقديم انتخابات الكنيست الثالثة والعشرين لتاريخ 2 آذار/ مارس المقبل، وسط ترجيحات بأن تستمر المناقشات حول مشروعي القانونين إلى ما بعد منتصف الليل، قبل المصادقة النهائية عليه بالقراءتين الثانية والثالثة.

يأتي ذلك بعد أن صادقت الكنيست في وقت سابق اليوم، بالقراءة التمهيدية، على مشروع قانون يحلّ بموجبه نفسه، وآخر ينص على التوجه إلى انتخابات جديدة في الثاني من آذار/ مارس المقبل، في الوقت الذي شارفت المهلة التي منحت للكنيست لتكليف أحد أعضاءه بتشكيل حكومة، على الانتهاء؛ بعد فشل كل من زعيم الليكود بنيامين نتنياهو، ورئيس قائمة "كاحول لافان" بيني غانتس بهذه المهمة.

وتغيّب أعضاء عن الليكود، بمن فيهم نتنياهو، عن حضور مناقشات الهيئة العامة للكنيست التي سبقت جلسة التصويت في القراءة الأولى على مشروعي القانونين، وسط ترجيحات بأنهم يعتزمون عدم حضور جلسة التصويت في القراءتين الثانية والثالثة، في محاولة للإيحاء بأن "كاحول لافان" هي المسؤولة عن انتخابات ثالثة مكلفة وغير ضرورية خلال أقل من عام.

وهددت قائمة "كاحول لافان" بإلغاء التصويت على قانوني حل الكنيست وتقديم موعد الانتخابات، إذا ما أصر أعضاء الليكود على عدم التواجد، ما سيؤدي إلى حل الكنيست نفسه تلقائيًا، وإجراء الانتخابات بموعدها القانوني (10 آذار/ مارس 2020).

وجاءت المصادقة بالقراءة الأولى على قانون حل الكنيست الـ22 بمصادقة 91 عضوًا ودون معارضة، في حين صوت لصالح تقديم موعد انتخابات الكنيست الـ23 من 90 يوما إلى 82 يوما، 93 عضوًا في حين صوت 7 أعضاء كنيست ضد القانون.

وبدا نتنياهو، مساء اليوم، كأنه يطلق حملته الانتخابية، وقال في فيديو نشره حزبه الليكود "لقد فرضوا علينا انتخابات جديدة"، مضيفا "هناك أمر واحد فقط يجب القيام به لمنع تكرار الانتخابات مجددا وهو الفوز، تحقيق فوز كبير".

عرب 48