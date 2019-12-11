مانشستر سيتي يكتسح دينامو زغرب الكرواتي برباعية في أبطال أوروبا

وطن: اكتسح فريق مانشستر سيتي الإنكليزي، الأربعاء، مضيفه دينامو زغرب الكرواتي بأربعة أهداف لهدف في الجولة السادسة والأخيرة للمجموعة الثالثة من بطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

بهذا الفوز، ارتفع رصيد مانشستر سيتي إلى 14 نقطة في الصدارة، بينما تجمد رصيد دينامو زغرب عند 5 نقاط في المركز الرابع والأخير.

دخل دينامو زغرب اللقاء مهاجمًا منذ أول دقيقة في رحلة بحث عن هدف مبكر يربك به حسابات المنافس، وهو ما تحقق في الدقيقة العاشرة عن طريق الإسباني داني أولمو.

وفي الوقت الذي حاول فيه الفريق الكرواتي مضاعفة النتيجة، جاء التعادل لمانشستر سيتي في الدقيقة 34 عبر البرازيلي غابريل خيسوس لينتهي الشوط الأول بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما.

وأضاف خيسوس الهدفين الثاني والثالث لفريقه في الدقيقتين 50 و54، قبل أن يختتم فيل فودين الأهداف في الدقيقة 84.