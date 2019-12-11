الحركة الطلابية في جامعة بيرزيت تقرر اغلاق الجامعة غدا

وطن: اعلن مجلس الطلبة والحركة الطلابية في جامعه بيرزيت عن اغلاق الجامعة غدا الخميس.

وأعلن مجلس الطلبة والحركة الطلابية اغلاق الجامعة غدا، بسبب عدم استجابة الجامعة لمطلبهم بتأجيل الامتحانات التي كانت مقررة ليوم غد الخميس.

وكانت إدارة جامعة بيرزيت، أعلنت مساء اليوم الاربعاء، استئناف التدريس كالمعتاد في الجامعة يوم غدٍ الخميس

وكانت إدارة الجامعة قد أخلت الطلبة على وجه السرعة ظهر اليوم، بعد "قيام مجموعة من الطلبة بتحطيم وتكسير مدخل الجامعة الغربي، وما رافق ذلك من عنف"، وفق بيان الجامعة . (للاطلاع اضغط هنا)

وكان مجلس اتحاد الطلبة اعلن مساء اليوم عن استئناف الدراسة في الجامعة بشكله المعتاد بعد إجتماع عقد في عمادة شؤون الطلبة بحضور نائب رئيس الجامعة للشؤون الأكادمية د. خالد صويلح وعميد شؤون الطلبة وممثلي الحركات الطلابية.