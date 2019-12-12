منخفض جوي .. وهطول للأمطار

رام الله - وطن: تتأثر البلاد اليوم بمنخفض جوي لذا يكون الجو غائما وبارداً حيث يطرأ انخفاض على درجات الحرارة ، وتسقط لامطار خلال ساعات الظهيرة على المناطق الشمالية تمتد في ساعات المساء والليل الى مختلف المناطق والامطار تكون غزيرة ومصحوبة بعواصف رعدية وتساقط البرد أحيانا ، والرياح جنوبية غربية الى غربية معتدلة الى نشطة السرعة مع هبات قوية احيانا والبحر متوسط ارتفاع الموج الى مائج.

هذه الليلة يكون الجو غائماً وباردا وتسقط الامطار على مختلف المناطق والامطار تكون غزيرة ومصحوبة بعواصف رعدية وتساقط البرد أحيانا، والرياح جنوبية غربية الى غربية نشطة السرعة مع هبات قوية احيانا والبحر متوسط ارتفاع الموج الى مائج.

أما يوم غد الجمعة، يستمر تأثر البلاد بالمنخفض الجوي لذا يكون الجو غائما جزئياً الى غائم وبارداً ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة، وتسقط الامطار على فترات على بعض المناطق خاصة الشمالية، والرياح جنوبية غربية الى غربية نشطة السرعة مع هبات قوية احيانا والبحر متوسط ارتفاع الموج الى مائج.

ويوم السبت القادم، يكون الجو غائما جزئياً ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة مع بقاء الجو بارداً نسبياً الى بارد ،وتكون فرصة ضعيفة في ساعات الصباح لسقوط امطار متفرقة على بعض المناطق الشمالية والرياح جنوبية غربية الى غربية معتدلة السرعة تنشط احيانا والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.

ويوم الأحد، يكون الجو غائما جزئياً ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة مع بقاء الجو بارداً نسبياً الى بارد، والرياح جنوبية شرقية الى شمالية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وتحذر دائرة الأرصاد الجوية الأخوة المواطنين خاصة اليوم الخميس من خطر:

1- تشكل السيول والفيضانات في الأودية والمناطق المنخفضة .

2 – شدة سرعة الرياح.

3- تدني مدى الرؤيا الأفقية.

4- التزحلق على الطرقات.