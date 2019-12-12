مستوطنون يدمرون اكثر من 100 مركبة ومسجد بقرية منشية زبدة بالداخل المحتل

وطن: تعرضت نحو مئة سيارة، فجر اليوم الخميس، إلى اعتداء عنصري في قرية منشية زبدة في الداخل المحتل، وطال أيضًا مدخل مسجد في القرية.

وأكد سكان في القرية أنهم فوجئوا فجر اليوم بخط شعارات عنصرية تدعو لطرد العرب، وأوصاف بذيئة للنبي محمد على مدخل مسجد في القرية، وخط نجمة داوود على سيارات بعد ثقب إطاراتها.

وشن مستوطنون هجوما مماثلا قبل ايام ، حيث تعرضت نحو 70 سيارة لاعتداء بإعطاب إطاراتها في بلدة جلجولية في المثلث.