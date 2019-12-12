كنيست الاحتلال يحل نفسه بشكل نهائي... وانتخابات ثالثة في شهر آذار القادم

رام الله- وطن: صادق كنيست الاحتلال فجر اليوم "الخميس" وبشكل نهائي على حل نفسه، بتأييد 94 عضو كنيست دون أي صوت معارض، و بعد انتهاء مهلة الـ21 يوما الممنوحة له لتكليف أحد أعضائه بتشكيل حكومة الاحتلال، بعد فشل كل من زعيم الليكود نتنياهو، ورئيس قائمة "أزرق أبيض" بيني غانتس بهذه المهمة.

كما صادقت هيئة الكنيست على "قانون الانتخابات للكنيست" الـ23 بأغلبية 96 صوتًا ومعارضة 7 أعضاء فقط، لتجري الانتخابات في 2 آذار/ مارس المقبل، فيما اعتبر رئيس الائتلاف الحكومي السابق من حزب الليكود، أن هذه الانتخابات ستكون فرصة نتنياهو الأخيرة لتشكيل حكومة بعد الانتخابات.

ونشرت وسائل الإعلام الإسرائيلية عن انتهاء المهلة الرسمية من الرئيس الإسرائيلي رؤوف ريفلين لأعضاء الكنيست بتشكيل الحكومة، إثر فشل جميع المحاولات لتشكيل الحكومة تم حل الكنيست رسميا.

وتتجه"إسرائيل" بذلك إلى انتخابات جديدة هي الثالثة في أقل من عام، ما يعكس أزمة سياسية في النظام السياسي الإسرائيلي.

وتغيب رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو وأعضاء حزب الليكود، عن مناقشات الهيئة العامة للكنيست التي سبقت جلسة التصويت في القراءة الأولى على مشروعي القانونين، في محاولة الإيحاء بأن قائمة "أزرق-أبيض" هي المسؤولة عن جرّ إسرائيل إلى انتخابات ثالثة خلال أقل من عام، والتي ستكون مكلفة وغير ضرورية وستؤثر على الاقتصاد الإسرائيلي.

وبدا نتنياهو، مساء الأربعاء، كأنه يطلق حملته الانتخابية، وقال في فيديو نشره حزبه الليكود "لقد فرضوا علينا انتخابات جديدة"، مضيفا "هناك أمر واحد فقط يجب القيام به لمنع تكرار الانتخابات مجددا وهو الفوز، تحقيق فوز كبير".

ورغم فشل نتنياهو في مناسبتين بمهمة تشكيل الحكومة، كانت الأولى في أعقاب فوزه في انتخابات نيسان/ أبريل، والثانية عقب انتخابات أيلول/ سبتمبر الماضيين، ذكر عضو الكنيست ورئيس الائتلاف الحكومي السابق، دافيد بيتان، في حيث للقناة 12 العبرية مساء الأربعاء الماضي، إن "نتنياهو ينال فرصته الأخيرة، نقطة".