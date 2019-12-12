ناديا الجلزون ويرموك البقعة يوقعان اتفاقية تعاون شبابي شاملة

رام الله - وطن: وقع نادي شباب مخيم الجلزون الاجتماعي ونادي يرموك البقعة، مساء أمس في مخيم البقعة بالعاصمة الأردنية عمان، اتفاقية تعاون شاملة في المجال الرياضي والثقافي والاجتماعي، بهدف تعزيز التبادل بينهما وتطوير العمل الشبابي المشترك.

ووقع الاتفاقية رئيس الهيئة الإدارية لنادي شباب الجلزون الاجتماعي موسى وهدان، ورئيس الهيئة الإدارية في نادي شباب يرموك البقعة خالد جعارة، وبحضور حسن البدوي أمين السر وابراهيم رفيق نخلة أمين الصندوق ونائل شريف ضمرة منسق العلاقات الخارجية في نادي شباب الجلزون الاجتماعي، بالإضافة لأعضاء الهيئة الإدارية وناشطين في نادي يرموك البقعة.

ورحب جعارة بوفد نادي شباب الجلزون الاجتماعي في بلدهم الثاني الأردن، مشيرا إلى أن هذه الاتفاقية تهدف إلى توأمة الناديين في سبيل تبادل الخبرات في كافة المجالات التي تُعنى في دمج فئة الشباب وتطوير طرق تعبيرهم عن رأيهم، بالإضافة إلى سعي نادي يرموك البقعة لاستضافة عدد من الشبان والفرق الرياضية من مخيم الجلزون للمشاركة في فعالياته الرياضية والثقافية والاجتماعية بالمستقبل.

ومن جانبه قدم وهدان جزيل شكره لنادي يرموك البقعة ممثلا برئيس الهيئة خالد جعارة وطاقم الهيئة على هذا التعاون والعطاء، مؤكدا على أهمية التعاون ما بين الانجية داخل الوطن وخارجه حتى يتم الوصول والتواصل مع كافة أبناء الشعب الفلسطيني اينما وجدوا.

وأوضح وهدان أن الاتفاقية ستساهم بربط الناديين من خلال دورات مشتركة للمدربين والحكام والإدارة الرياضية والمهرجانات الرياضية، وتعهد الطرفان بالدعم والمؤازرة وفقا للظروف والإمكانيات المتاحة.