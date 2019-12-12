الرؤيا الفلسطينية تدعم ستة مشاريع مقدسية جديدة وتختتم رابع مراحل "اصنع أملاً في القدس"

رام الله - وطن: اختتمت مؤسسة الرؤيا الفلسطينية المرحلة الرابعة من مشروع "اصنع أملاً في القدس"، الهادف الى دعم وتنمية الأعمال التجارية للرياديين الشباب في القدس، وتعزيز قدرتهم على الريادة وتطوير المشاريع الخاصة بهم، سعياً للنهوض بواقع القطاع التجاري والاقتصادي في العاصمة وتعزيز صمود المقدسيين.

وتوج المشروع في رابع مراحله، ستة مشاريع ريادية جديدة تضاف الى ثمانية عشر مشروعاً ريادياً باشرت المؤسسة بدعمها في المراحل الثلاث السابقة يمكن الاطلاع عليها من خلال صفحة المؤسسة www.palvision.ps/startups. وذلك بعد أن تنافست ضمن خمسة عشر مشروعاً مقدماً من الشباب والشابات المقدسيات خلال المرحلة وفترة التدريب والتي كانت تعتمد على منهجية منظمة العمل الدولية وبالتعاون مع مؤسسة فلسطين للتنمية؛ لتتنوع أفكار المشاريع الريادية المختارة وتتوزع في مختلف قطاعات المجتمع المقدسي الخدْماتية والتجارية وتلبي احتياجات المقدسيين.

وخلال الحفل الختامي للمرحلة الرابعة، عرض كل من المشاركين والمشاركات خطط وأفكار مشاريعهم الريادية أمام لجان متخصصة في مجالات تطوير المشاريع الناشئة، والتسويق، والتجارة، والعلوم الإدارية والمالية. ووفق نماذج تقييم مبنية على معايير الإبداع والتميز في الفكرة، والتقييم الفني للمشروع حيث وقع اختيار اللجنة على ستة مشاريع ريادية؛ كمشروع استديو رياضي "Green Muscles" للريادية رغد شلودي، ومشروع حلويات "زعفران " للريادية اسماء درويش، ومشروع استديو متنقل "جرامافون" للريادي مؤمن ابو صبيح ، ومشروع دمج التراث بالرقص المعاصر "فرقة فرح " للريادي رشاد اشتية، ومشروع الريادي عمر الزرو "Gogett" المتمثل في منصة الكترونية للتوصيل، جنباً الى جنب مشروع التطبيق الالكتروني لتعزيز ودعم مهارات العرض "Pitch it" للريادية دانية عودة.

سيدعم المشروع الأفكار الريادية الستة المختارة بمنح مالية؛ وسيتم احتضانها من قبل المؤسسة بتقديم خدمات الاستشارة والمرافقة في المجالات المالية والتسويقية والإدارية لإنجاحها في سوق العمل، كما ستعمل المؤسسة على ربط المشاركين مع مؤسسات ورجال أعمال لتطوير مشاريعهم وتحقيق أهدافها".

وفي مراحل مشروع اصنع أملاً في القدس، من المقرر أن يدعم المشروع خلال ست مراحل 36 مشروعاً ناشئاً -تم دعم24 مشروع منها حتى اللحظة-، وسط استهدافه تسعين شابة وشاباً ريادياً من بلدات القدس بمعدل خمسة عشر مشارك/ة في كل مرحلة؛ يخضع كل منهم الى منظومة تدريب تضم لقاءات تدريبية في مجال ريادة الأعمال، وإعداد خطط العمل، ومهارات التقديم والعرض، ومجال تطوير الأفكار الريادية من خلال الاعتماد على منهج منظمة العمل الدولية (ILO) الذي يدعى (ابدأ مشروعك) بالتعاون مع مؤسسة فلسطين للتنمية.

وتنفذ مؤسسة الرؤيا الفلسطينية مشروع "اصنع أملاً في القدس"، بتمويل من الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، وإدارة البنك الاسلامي للتنمية، بالشراكة مع مؤسسة التعاون، حيث باشرت المؤسسة منذ أشهر بالعمل على اختيار المشاركين الذين بادروا بتعبئة الاستمارة المعلنة حول المشروع عبر صفحات المؤسسة في مواقع التواصل الاجتماعي، وخضعت الطلبات لاحقاً لاختيار وتقييم لجان متخصصة، ومن المقرر أن تعلن المؤسسة قريباً عن فتح باب التسجيل لمراحل المشروع اللاحقة عبر صفحاتها الإلكترونية.