مستوطنون يهاجمون بالحجارة مركبات المواطنين شمال نابلس

وطن: هاجم مستوطنون، اليوم الخميس، مركبات المواطنين بالحجارة، شمال نابلس.

وقال مسؤول ملف الاستيطان شمال الضفة غسان دغلس، إن مستوطنين هاجموا مركبات المواطنين على طريق نابلس جنين، الامر الذي أدى الى إلحاق أضرار ببعضها.

يذكر أن المستوطنين الذين يقتحمون المنطقة بشكل يومي وضعوا قبل ايام بيتا متنقلا في أراضي بلدة برقة شمال نابلس.

وكانت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، قد أخلت مستوطنة "حومش"، التي كانت مقامة على أراضي بلدتي برقة وسيلة الظهر عام 2005.