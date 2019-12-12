الإغاثة الزراعية توقع اتفاقية شق وتأهيل 5.2 كم طرق زراعية في كفر الديك

وطن:وقعت جمعية التنمية الزراعية (الإغاثة الزراعية) ممثلة بالقائم بأعمال المدير العام منجد ابو جيش وبلدية كفر الديك ممثلة برئيس البلدية إبراهيم العيسى اتفاقية لشق وتأهيل وتوسعة طرق زراعية في البلدة بطول 5.2 كم.

وتأتي الاتفاقية ضمن أنشطة مشروع " حماية حقوق وكرامة السكان الفلسطينيين الخاضعين للإحتلال وفقا للقانون الإنساني الدولي الإنساني مع التركيز بشكل خاص على العنف القائم على النوع الإجتماعي و حماية الطفل و الحد من مخاطر الكوارث" الممول من الحكومة الاندلسية من خلال مؤسسة التعاون من أجل السلام الإسبانية ACPP .

وبموجب الاتفاقية، سيتم العمل على شق و تأهيل الطرق الزراعية في بلدة كفر الديك في الطرق المعروفة بإسم (خلة دهمان وعرارة ، واد أبو سيف ، خلة الحرمية الشرقية ، حريقة ابو عمار وعراق السوقي ، الخندق ، والسموقة )، بحيث سيتم توفير 175ساعة عمل بواسطة الآليات الثقيلة، وتوفير 5250 طن ردم (بيسكورس) بواقع 432 يوم عمل في بناء الجدران الإستنادية وتوفير مقطع عبارات اسطوانية لهذه الطرق .

وقال القائم بأعمال المدير العام للإغاثة الزراعية منجد أبو جيش بأن الإغاثة الزراعية تولي اهتماما كبيرا لمحافظة سلفيت على وجه الخصوص وذلك بسبب الهجمة الإستيطانية الكبيرة التي تتعرض لها المحافظة ، مضيفا ان مشروع شق الطرق الزراعية في كفر الديك يأتي استمرارا لهذا النهج الذي تعزز من خلاله الإغاثة الزراعية صمود المزارعين وتوفر لهم سبل الإسثتمار في اراضيهم و عدم تركها فريسة للإستيطان و.

و أشار ابو جيش أن الإغاثة الزراعية منذ نشأتها قبل 37 عاماً ركزت على شق وتأهيل الطرق الزراعية في الضفة الغربية وقطاع غزة وخصوصا في المناطق المهددة بالمصادرة والقريبة من المستوطنات وذلك لأن وجود الطرق الزراعية يعني وجود المزارعين وبالتالي لا يوجد استيطان، حيث عملت الإغاثة خلال مسيرتها على شق ما يزيد عن 3500 كم طرق زراعية و إستصلاح و تأهيل ما يزيد عن 100 الف دنم في الضفة الغربية و قطاع غزة .