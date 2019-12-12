منتدي شارك وجامعة القدس المفتوحة يحتفلان بتخريج طلبة برنامج تميز في موسمه الخامس

رام الله - وطن: احتفل اليوم منتدي شارك الشبابي وجامعة القدس المفتوحة باختتام وتخريج طلاب وطالبات برنامج تميز في موسمه الخامس، بحضور مساعد رئيس شؤون الطلبة في الجامعة د. محمد شاهين ورندة حماد منسقة متابعة الخريجين، ومدير العمليات في منتدي شارك الشبابي عادل سباعنة، وطلبة برنامج تميز في مختلف كليات الجامعة.

وشدد سباعنة على جدية المشاركة في البرنامج وقال:"برغم المصاعب الكثيرة، الا ان الشركاء والطلبة المشاركين تمكنوا من تحقيق عديد الانجازات، التي تم استعراضها عبر فيديو خاص بها".

بدوره أبدي د. شاهين اعتزازه بتميز خدمات الجامعة بنظامها التعليمي في تحميلها للطالب المسؤولية على مستوى الجامعات المحلية والعربية، مشيدا بما يحققه برنامج تميز الذي انطلقت مرحلته الاولى من جامعة القدس المفتوحة، للطلبة وللجامعات الفلسطينية كافة الامر الذي جعله يحقق المزيد من النجاحات وعلى كافة المستويات في دوراته السابقة والحالية واللاحقة.

وتطرق شاهين لبدايات شؤون الطلبة وما شهدته من تطورات جعلتها كما قال:"تتخذ أفضل اجراءات عمل موثقة كالمنح والانشطة المختلفة وغيرها من حيث جدواها، مما انعكس مباشرة على الطلبة وطريقة تواصلهم وبذلك يتميزون في كل مجالات العلم وأثبت ذلك من خلال النسخ الاخيرة ومشاركته في خمس فروع من بينها فرع رام الله والبيرة".

واضاف د. شاهين:"سندرس تميز كنموذج متميز في كل الجامعات الفلسطينية، خصوصا انه يستهدف صقل شخصية الطلاب والطالبات وتنمية مهاراتهم وقدراتهم داخل وخارج الجامعة، منوها الى انه تم تخريج 300 طالب وطالبة في برنامج مماثل لبرنامج تميز".

واعرب شاهين عن اعتزازه وفخره بطلاب الجامعة خصيصا بالتزامهم بالحضور والمشاركة في كافة فعاليات وانشطة برنامج تميز.

وتمنى د. شاهين لمنتدى شارك التوسع اكثر في نسخة برنامج تميز السادسة في الضفة وغزة، مبديا استعداده الشديد لتقديم الخدمات وكافة ما يلزم في سبيل استمرار نجاح وتقدم البرنامج. وفي ختام الاحتفال تم توزيع شهادة التخرج على الطلبة المشاركين.