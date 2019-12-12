نقابة المهندسين تستضيف اجتماعا للفريق الوطني لإدارة مخاطر الكوارث

وطن: استضافت نقابة المهندسين، أمس الأربعاء، اجتماعا للفريق الفني الوطني للمركز الوطني لإدارة مخاطر الكوارث، بحضور مستشار رئيس الوزراء د.اسطيفان سلامة، ومنسق أعمال المركز الوطني لادارة مخاطر الكوارث د.محمد عودة ونقيب المهندسين د.م. جلال الدبيك، وذلك في مقر نقابة المهندسين- مجمع النقابات المهنية.

حيث رحب د.م. الدبيك، بالحضور الكريم، مؤكدا على أن النقابة على أتم الاستعداد للتعاون المشترك لتحقيق الغايات المنشودة بهذا المجال كونه موضوع وطني بالدرجة الأولى، خاصة أن العمل الهندسي له دور اساسي في مجال عمل المركز.

وأشار إلى أن النقابة تعمل في الآونة الأخير على برامج لتطوير وبناء القدرات من خلال الدورات التدريبة و التي سيتم تنفيذها للفريق العامل مع المركز الوطني لإدارة مخاطر الكوارث والمكونة من ممثلي الوزارات والمؤسسات ذات العلاقة.

وأضاف باشرت النقابة خلال العام الحالي 2019، بتنفيذ برامج عديدة لضبط جودة العمل الهندسي في جميع التخصصات الهندسية من خلال برامج الأشراف الهندسي وأذن الصب ، كما بدأنا بتنفيذ خطة إعلامية ستستمر لمدة عام كامل تحت شعال "العمل الهندسي استثمار وليس تكلفة"، والتي تهدف لتوعية المجتمعية بالعمل الهندسي.

من جانبه، تناول منسق أعمال المركز الوطني لادارة مخاطر الكوارث د.محمد عودة تقرير عن الانجازات والمعيقات التي تواجه المركز، كما تحدث عن العلاقات الدولية والعربية من ضمنها مكتب الأمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث (UNDRR)،والصندوق العربي- الافريقي للحد من مخاطر الكوارث، والمركز العربي للوقاية من أخطار الزلازل والكوارث الطبيعية الاخرى.

وأشار للخطط المستقبلية التي سيعمل عليها المركز ضمن المرحلة الثانية من المشروع بالتعاون مع البنك الدولي والتي تشمل بناء القدرات، برنامج توعية ( صناع القرار، القطاعات الحكومية والأهلية والخاصة، الأطر المجتمعية).

في ذات السياق، ثمن مستشار رئيس الوزراء د.اسطيفان سلامة، الجهود المبذولة في تطوير نظام ادارة مخاطر الكوارث على المستوى الوطني، والتأكيد على دعم دولة رئيس الوزراء د. محمد اشتية لهذا الطرح.

وأضاف د. سلامة، من المهم أن يكون هناك تنسيق بالأدوار والمسؤوليات من كافة الجهات ذات لعلاقة في موضوع إدارة مخاطر الكوارث.