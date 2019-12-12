البراك يستقل وفدا من الهيئة العامة لمكافحة الفساد في دولة الكويت

وطن: استقبل رئيس هيئة مكافحة الفساد معالي المستشار الدكتور احمد براك، في مكتبه بمقر الهيئة اليوم الخميس، وفدا من الهيئة العامة لمكافحة الفساد في دولة الكويت، برئاسة نائب رئيس الهيئة المستشار رياض الهاجري، والذي شارك بمؤتمر هيئة مكافحة الفساد الدولي الأول "نزاهة وحوكمة من أجل التنمية المستدامة".

ورحب المستشار براك بالوفد الكويتي، وشكرهم على حضورهم ومشاركتهم بالمؤتمر الدولي، مؤكدا بأن هيئة مكافحة الفساد الفلسطينية تسعى لتعزيز تعاونها مع مختلف الهيئات والمؤسسات المحلية والإقليمية والدولية ذات العلاقة بمكافحة الفساد.

وشدد المستشار براك على اهمية وضرورة التعاون الإقليمي والدولي لمحاربة الفساد وملاحقة مرتكبيه، حيث أن الفساد جريمة عابرة للقارات، ولا يمكن مكافحتها إلا بالتعاون بين الدول، مشيرا إلى أن التعاون المشترك يساهم بتبادل الخبرات، ويعزز من قدرة الدول على استرداد الموجودات وملاحقة مرتكبي جرائم الفساد الفارين من العدالة.

من جانبه أشاد نائب رئيس الهيئة العامة لمكافحة الفساد في دولة الكويت المستشار رياض الهاجري بالجهود الكبيرة التي بذلتها هيئة مكافحة الفساد الفلسطينية لإنجاح مؤتمرها الدولي الأول، مؤكدا على أن المؤتمر كان متميزا على كافة النواحي، مشيرا إلى أن المؤتمر تمكن من الخروج بعدد من التوصيات المهمة والضرورية والتي سينعكس تطبيقها إيجابيا على واقع النزاهة والحوكمة والتنمية المستدامة.

جديرٌ بالذكر أن هيئة مكافحة الفساد الفلسطينية وقعت مذكرة تعاون مع نظيرتها الكويتية، وذلك على هامش المؤتمر الدولي الأول، حيث تهدف الاتفاقية إلى إرساء سبل التعاون بين الهيئتين، بما يخدم مصالح الدولتين.