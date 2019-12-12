هيئة مكافحة الفساد ولجنة الانتخابات المركزية توقعان مذكرة تعاون لتعزيز العمل المشترك

وطن: وقعت هيئة مكافحة الفساد الفلسطينية، اليوم الخميس 12 كانون الاول 2019، مذكرة تعاون مشتركة مع لجنة الانتخابات المركزية بهدف تعزيز التعاون المشترك بين الجانبين.

وشدد رئيس هيئة مكافحة الفساد معالي المستشار الدكتور أحمد براك على أهمية التعاون بين الهيئة ولجنة الانتخابات المركزية، موضحا بأن توقيع هذه المذكرة يأتي تدعيماً لمبدأ تضافر الجهود الوطنية كأحد المبادئ الأساسية التي تستند إليها الهيئة في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية عبر القطاعية لتعزيز النزاهة ومكافحة لفساد 2020-2022، ومن باب تطوير وتعزيز التعاون والتنسيق المشترك لتحقيق أطر وسياسة هيئة مكافحة الفساد ورؤيتها المبنية على أساس خلق بيئة رافضة للفساد في المجتمع الفلسطيني تقوم على ركائز النزاهة والشفافية والمساءلة.

وأشار إلى أن الهيئة تتبنى سياسة الإنفتاح على كامل مؤسسات المجتمع الفلسطيني، كما وتعمل الهيئة على نشر تقرير شهري في الخامس من كل شهر، تُوضح من خلاله إنجازاتها وأنشطتها وعدد الشكاوى والبلاغات التي تتلاقها شهريا، وتبين تفاصيل هذه الشكاوى والبلاغات، ولكن دون ذكر أسماء المشتكى والمُبَلغ ضدهم.

وأكد المستشار براك أن هناك عدد من الشكاوى والبلاغات التي تتلقاها الهيئة تتعلق بحالات اغتيال الشخصية التي تهدف لإلحاق الضرر بالأشخاص، مؤكدا بأن الهيئة سوف تحاسب قانونيا كل من يقدم شكوى كيدية.

من جانبه أشاد رئيس لجنة الانتخابات الفلسطينية الدكتور حنا ناصر بالجهود الكبيرة التي تبذلها هيئة مكافحة الفساد في سبيل خدمة المجتمع الفلسطيني، وبارك لها نجاح مؤتمرها الدولي الاول "نزاهة وحوكمة من اجل التنمية المستدامة".

وعبر عن فخره واعتزازه بالعمل المشترك مع هيئة مكافحة الفساد، مشددا على ضرورة تعزيز وتوطيد سبل التعاون بين الجانبين.

واتفق الطرفان من خلال المذكرة الموقعة على التعاون بخصوص إقرارات الذمة المالية للعاملين في لجنة الانتخابات المركزية، واجراء دراسات حول البيئات الناظمة للانتخابات المختلفة في دولة فلسطين، وتدريب وتوعية كادر لجنة الانتخابات المركزية بخصوص مكافحة الفساد، بالإضافة إلى اعداد خطة لجنة الانتخابات المركزية في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية عبر القطاعية لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد 2020-2022.