مستوطنون يغلقون مدخل العيزرية ببوابة حديدية

القدس- وطن: أغلق مستوطنون، اليوم الخميس، مدخل بلدة العيزرية شرق القدس، ببوابة حديدية.

وجاء الاجراء بعد تصريحات أطلقها ما يسمى "رئيس بلدية مستوطنة معالي ادوميم" المجاورة للبلدة، والتي طالب فيها بإغلاق المسار الذي يؤدي الى مدخل البلدة الرئيسي من جهة المستوطنة أمام المواطنين الفلسطينيين الداخلين الى البلد، بذريعة أنهم يعرقلون حركة المستوطنين.

وقال رئيس بلدية العيزرية عصام فرعون، إن ما يجري إجراء عنصري تم على مرآى قوات الاحتلال، التي لم تحرك ساكنا لمنع المستوطنين من إغلاق الطريق، التي تعتبر الوحيدة المؤدية إلى جنوب الضفة، وتسلكها في ساعات الذروة من نحو 2000 مركبة بالساعة.

وأشار إلى أن هذه الاجراءات تاتي في إطار سياسة الحكومة الاسرائيلية العنصرية، التي تسعى بكل الطرق لتوسيع الاستيطان والاستيلاء على الاراضي والتضييق على المواطنين الفلسطينيين وتقطيع اوصال الضفة الغربية وعزل القدس عن محيطها وخلق حالة من عدم الاستقرار في المنطقة.

وأشار إلى أن منطقة جنوب شرق القدس بشكل عام وبلدة العيزرية بشكل خاص، تعاني ظروف اقتصادية وتجارية واجتماعية صعبة اساسها ناتج عن اجراءات سلطات الاحتلال.