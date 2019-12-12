هيئة مكافحة الفساد لوطن: التقرير الانطباعي الصادر عن الشفافية الدولية ونشرته امان لا يعكس الواقع ورغم ذلك نوليه الاهتمام الكبير

رام الله - وطن: اكدت هيئة مكافحة الفساد لوطن انها تتابع وتهتم بكل التقارير والاحصائيات التي تصدر وتتحدث عن مظاهر الفساد في فلسطين.

وقالت مديرة الدائرة القانونية في هيئة مكافحة الفساد رشا عمارنة لوطن تعقيبا على نتائج مقياس الفساد العالمي الخاص بالمنطقة العربية والذي اصدرته منظمة الشفافية الدولية ونشرته امان، ان هيئة مكافحة الفساد تتابع كل الاحصائيات والتقارير التي ترد عن الفساد وتوليها الاهتمام الكبير، ومنها الاستطلاعات والتقارير الانطباعية التي عادة لا تعكس الواقع بشكل دقيق ولكنها تعكس انطباعات المواطنين.

وكان الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة – أمان نشر امس نتائج مقياس الفساد العالمي للمنطقة العربية، والتي شملت بدورها ست دولة عربية، منها فلسطين، حيث كشفت النتائج آراء المواطنين المستطلعين الذين قاموا باستغلال علاقاتهم الشخصية، واستخدموا الواسطة للحصول على خدمات حكومية.

وقد أشارت النتائج أن 17% من المواطنين المستطلعين كانوا قد دفعوا رشوة مقابل الحصول على خدمات الحكومية خلال 12 شهرا الماضيا، فيما استخدم 39% الواسطة من أجل الحصول على الخدمات العامة، وأن 12% من عُرِضت عليهم رشوة مقابل الإدلاء بأصواتهم، وان 21% تعرّضوا للابتزاز الجنسي أو يعرفون اشخاصا تعرّضوا له، لدى محاولة الحصول على خدمات حكومية في فلسطينن (للاطلاع اضغط هنا)

واضافت عمارنة ان التقرير الذي صدر يوم امس يعتمد في منهجيته على الانطباع فهو تقرير انطباعي، ورغم ذلك ابدينا اهتماما به رغم انه بعيد عن الواقع نوعا ما ، لأن دورنا وعملنا وسياساتنا تفرض علينا ان نؤثر في تغيير وجهة نظر الناس عن الفساد وجهود مكافحته في فلسطين

واضافت عمارنة ان التقرير صدر عن مؤسسة الشفافية الدولية التي تعاقدت بدورها مع مركز استطلاع محلي في فلسطين، الذي استطلع عينة مكونة من 1025 شخص من الضفة الغربية وقطاع غزة، لافتة الى ان كل المؤشرات التي كانت في الاستطلاع حصدت نتائج عالية جدا في غزة، ما تسبب برفع نسبة المؤشر العامة عن فلسطين.

واكدت عمارنة "في الضفة يطبق القانون، وهناك جهود كبيرة تبذلها هيئة مكافحة الفساد من اجل مكافحة كل مظاهر الفساد، لكن في غزة وللاسف نتيجة وجود سلطة الامر الواقع هناك، فان قانون هيئة مكافحة الفساد لا يطبق، كما انه لا تطبق القوانين المحلية واجراءات المحاسبة، لذلك كان المؤشر في غزة مرتفع جدا وانعكس في النهاية على المؤشر العام لفلسطين".

وعقبت عمارنة على ما تداولته بعض وسائل الاعلام بشأن ان فلسطين تحتل المرتبة الثانية بين الدول العربية في مظاهر الفساد، قائلة " ما جرى تداوله هو بعيد كل البعد عن مضمون التقرير فالتقرير لم يتضمن ذلك، بل ان المؤشرات تشير الى ان فلسطين هي ثاني اقل دولة عربية مستطلعة من حيث النتائج في مظاهر الفساد".

واضافت "ان نتائج التقرير عممت بطريقة غير سليمة ولا تعكس مضمون التقرير، خاصة ان التقرير لم يشمل كل الدول العربية، بل ان بعض المؤشرات اقتصرت على 3 دول فقط"مضيفة "بعض وسائل الاعلام وقعت بالخطأ في وقت سياسي حساس، وتداول هكذا ارقام بطريقة خطأ تعطي اثارا سلبية، وبالامس جرى تناول التقرير ونتائجه بطريقة غير سليمة."

وكان المدير التنفيذي لائتلاف أمان مجدي ابو زيد نفى مساء امس الاربعاء لوطن ما نشر على بعض وسائل الاعلام المحلية من ان فلسطين تحتل المرتبة الثانية بعد لبنان في مظاهر الفساد المختلفة على مستوى الدول العربية (للاطلاع اضغط هنا)

اما فيما يتعلق بمؤشر الابتزاز الجنسي الذي اشار اليه التقرير، اكدت عمارنة ان هذه المؤشر يصنف كرشوى ، مضيفة " اذا كانت هذه الارقام صحيحة فيجب على المستطلعين ان يقدموا شكوى للهيئة ليتم محاسبة مرتكبيها"، مشيرة الى الارقام الواردة ضمن هذا المؤشر من قطاع غزة عالية جدا بينما هي قليلة في الضفة الغربية، مع التأكيد على ان هذا الرقم هو انطباعي وليس بناء على تجربة حقيقية.

وكان ابو زيد قد اكد في تصريحات سابقة لوطن "ان الابتزاز الجنسي مقابل الحصول على خدمة عامة جريمة فساد ويجب ضمه لقانون الفساد ومعاقبة مرتكبيه". (للاطلاع اضغط هنا)

واضافت عمارنة "اذا كان احد من المستطلعة ارائهم قد مر بتجربة من هذا النوع، فنحن ندعوه ونشجعه لتقديم شكوى ، لكننا لسنا متأكدين ان مقياس هذا المؤشر اناجم على تجربه وانما انطباع" مشيرة الى ان هيئة مكافحة الفساد لم تتلقى حتى تاريخه شكاوى مماثلة، وهذا ما يثبت ان الواقع يقول شيء والتقرير الانطباعي يقول امر اخر.

واكدت عمارنة ان من يتحمل ما يجري في غزة ليست دولة فلسطين، وانما سلطة الامر الواقع التي تمنع تطبيق القوانين كما يجب، وهذا ما تسبب برفع مؤشرات المقياس.

ووجهت عمارنة عبر وطن دعوة لكل مواطن جرى استطلاع رأيه، بالتوجه الى الهيئة دون الكشف عن هويته للتبليغ عن تعرضه لطلب رشوى او اي شكل من اشكال الابتزاز سواء رشوة جنسية او مالية مقابل الخدمة، ونحن كجهة مخولة سنتابع الموضوع.