محكمة الاحتلال تصدر أحكاما على أسيرين من مخيم جنين

رام الله- وطن: أصدرت محكمة سالم العسكرية، اليوم الخميس، أحكاما على الأسيرين أحمد فواز فايز أبو دواس (17 عاما)، وإيهاب محمود سعيد ناطور (17 عاما)، وكلاهما من مخيم جنين.

وأفادت عائلة الأسير أبو دواس، بأن محكمة سالم حكمت على نجلها بالسجن 23 شهرا، وغرامة مالية قدرها 3000 شيقل، وهو معتقل منذ 28 تشرين الثاني/نوفمبر 2018.

فيما أفادت عائلة ناطور بأن ذات المحكمة حكمت على نجلها بالسجن الفعلي 24 شهرا، وغرامة مالية قدرها 6000 شيقل، وهو معتقل منذ 12 آذار الماضي، ويقبع الأسيران في قسم الأشبال بسجن مجدو.